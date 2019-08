"uma deterioração do seu estado de saúde" no verão passado, Charles indicou que David havia travado uma longa batalha contra o cancro da próstata.

O bilionário norte-americano David Koch , que juntamente com o irmão Charles liderava a empresa Koch Industries , morreu esta sexta-feira aos 79 anos.A morte foi anunciada precisamente pelo seu irmão mais velho, com quem formava a dupla Koch Brothers. Embora tenha referido apenas que o empresário sofreuDavid Koch ficou conhecido pelo seu império com subsidiárias envolvidas em campos como a refiniria e distribuição de petróleo, a indústria farmacêutica, energia, texteis, minerais ou o setor de investimento financeiro. Era também um conhecido financiador de causas conservadoras e de candidatos na política norte-americana.