Devendra em Portugal este fim de semana

Devendra Banhart atua este sábado, 15 de fevereiro, às 21h, no Hard Club, no Porto (com bilhetes a €30), e sábado e domingo, 16 e 17, no Capitólio, em Lisboa (a €29).Nestes espetáculos, o carismático artista irá estrear o seu recém-lançado trabalho, o mais autobiográfico da sua carreira, intitulado Ma, o sucessor de Ape in Pink Marble, de 2016.Mais emocional e intimista que nunca, este que é o décimo álbum de Banhart inclui 13 faixas, cantadas em inglês, espanhol e português, envoltas em sons orgânicos de cordas, sopros e teclas a acompanhar a sua voz e guitarra, destacando-se os singles Memorial (sobre a perda e o luto, entoado em tom trémulo), Abre Los Manos (que é uma carta de amor à sua Venezuela natal) e Kantori Ongaku (que significa Country Music e tem teledisco surrealista da Giraffe Studios).