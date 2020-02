A app que prevê e evita conflitos entre casais Chega a casa depois de um longo dia de trabalho, já são 21h30 e ainda nem jantou. Entra na cozinha e a loiça do dia anterior continua suja no lava-louça. Até o lixo está no mesmo sítio em que o deixou.

Casais que passam férias separados Vanessa vai viajar com uma amiga pela primeira vez em Agosto, Rita e Nuno apanham aviões sozinhos há dez anos - e recomendam - Vida , Sábado.

17h03, textos entregues, emails enviados. Para conseguir cumprir o objetivo de ir buscar os miúdos cedo à escola tenho meia hora para correr até ao Centro Comercial Colombo, em Lisboa. A missão chama-se "comprar os brinquedos de Natal e fugir dali o quanto antes". Adoro esta época, lá por casa há renas na escada, azevinho no corrimão e a primeira coisa que fazemos quando chegamos, ao final da tarde, é ligar as luzes da árvore. Contudo, tenho cada vez menos paciência para lojas cheias de gente, filas no estacionamento e ziguezagues pelos corredores para ultrapassar pessoas com sacos gigantes. Por isso, se não faço as compras online, vou com uma meta muito específica e com o cronómetro a contar. Este ano o motivo era também outro: conquistar 15 pontos. Tudo para me aproximar rapidamente da meta traçada na aplicação Labor of Love, uma ferramenta de partilha de tarefas domésticas que funciona com recompensas - quanto mais depressa cumprirmos o que há para fazer, mais pontos ganhamos e mais depressa chegamos ao objetivo. O meu - um jantar fora a dois - até é bastante modesto, mas tendo em conta os horários desencontrados de pai e mãe jornalistas, filhos com 1 e 5 anos, escolas, jantares, banhos e as rotinas banais mas obrigatórias, parece-me uma meta muito apetecível.Após 23 minutos, duas lojas, um Nenuno cabeleireiro, uma bolsa de maquilhagem de brincar, um Mickey superpiloto e papel de embrulho debaixo do braço, agarro no telemóvel para fazer check e angariar os 15 pontos - com eles completo a minha parte, 50 dos 100 pontos necessários para chegarmos ao fim. Abro a app e, de repente, o ecrã fica preto. Carrego nos botões, nada, nem um sinal, zero por cento de bateria. Tenho vontade de atirar tudo para o chão e gritar, como se fosse o fim do mundo. Felizmente, em três segundos percebo a irracionalidade que isso seria e recomponho-me. Afinal, isto é praticamente só um jogo, não há motivo para entrar em pânico. Só que, enquanto isto, o meu cérebro já pensa em alternativas. Power bank? Troquei de mala de manhã, não tenho. Carregador para ligar o telefone no carro? Ficou em cima da secretária. Tempo até casa? Umas 300 horas, tendo em conta que está a chover, há trânsito e ainda é preciso parar em duas escolas pelo caminho. Praguejo várias asneiras, que ninguém me deixaria reproduzir aqui, enquanto aproveito para deixar um aviso: estas apps facilitam-nos a vida, acabam por ser divertidas mas rapidamente nos deixam viciados e competitivos.A Labor of Love não é a única aplicação do género. Há várias gratuitas e são a versão moderna e interativa dos post-its. Servem simplesmente para fazer listas do que há para tratar e são melhores do que o velhinho papel porque permitem colocar alarmes, definir a urgência ou partilhar entre pessoas (um casal, a família, etc.) as tarefas. Pensei que esta seria a solução perfeita para mim e para acabar de vez com a praga dos papelinhos que descubro passados meses em bolsos de casacos ou em malas (muitos com coisas que nunca foram feitas).Comecei por pesquisar qual seria a app mais completa e a Labor of Love era a que ganhava em sites, fóruns e comentários. O design é moderno, a utilização intuitiva, somos guiados por todas as etapas. Começamos por definir a primeira recompensa e até há sugestões (uma massagem do parceiro, um novo par de sapatos) e depois decidimos o número de pontos que teremos de conquistar para lá chegar. De seguida escrevemos a primeira tarefa, os pontos que ela vale e a urgência com que deve ser completada. Por exemplo, aspirar o carro, 10 pontos.É tão fácil preencher os campos todos que me entusiasmei logo e a lista depressa ficou longa: pagar despesas escolares (cinco pontos), levar o lixo (dois), marcar pediatra (cinco), arquivar papéis do escritório (20), passar a ferro 20 peças de roupa (10), limpar o terraço (15) e por aí fora. Orgulhosa deste meu domínio de uma aplicação - era caso para isso, já que sou sempre a última do meu grupo de amigos a aderir a alguma novidade, continuo a carregar para todo o lado uma agenda em papel e resisti ao MBWay até há bem pouco tempo -, pedi ao meu marido que instalasse a Labor of Love. Não conseguiu. É que ela só existe para sistemas iOS (o que eu tenho) e não para Android (o que o meu marido usa). Senti-me enganada, isso não estava especificado em nenhuma das páginas que consultei.Decidi esquecer esta e passar para uma segunda app, a Wunderlist. Confirmei primeiro que funcionaria em todo o lado, descarreguei-a e abri-a. Um aviso logo para começar: "O Wunderlist vai ficar indisponível a 6 de maio de 2020. Utilize a nossa nova aplicação, o Microsoft To Do." Neste momento já estava a revirar os olhos mas descarreguei então o Microsoft To Do. "Inicie sessão com uma conta Microsoft ou crie uma conta caso não tenha uma." Desisti, há anos que não me lembro da password do Hotmail e não era agora que ia criar um novo endereço. Restava a Asana, que funciona bem, sobretudo para questões de trabalho (aliás, começa por perguntar se o email que estamos a associar à conta é pessoal ou empresarial). É um bloco de notas e nada mais do que isso. Não há pontos, não existe nada que nos motive, o design é branco e sem graça, muito longe dos tons rosa e da bonitinha Torre Eiffel a espreitar em pano de fundo na Labor of Love.Não há amor como o primeiro e, por isso, voltei à aposta inicial. O cenário não era o ideal, só eu teria acesso à lista e poderia ir eliminando itens, já que o meu marido não teria acesso à app, mas decidimos fazer disto uma espécie de desafio. Juntos definimos uma lista do que havia para tratar e decidimos que cada um teria metade da responsabilidade, ou seja teria de conquistar 50 pontos. Para as tarefas dele (limpar o terraço, esvaziar a máquina da loiça, tratar dos lanches escolares) fui eu a escolher a pontuação. Para as minhas (comprar presentes de Natal, arquivar papelada, fazer camas de lavado) foi ele. Claro que aqui não houve logo consenso. Afinal, vale mais cozinhar ou lavar a loiça? Deixo a resposta à consideração de cada casal.Com a lista pronta, fiz um print screen e enviei pelo WhatsApp. Ficou combinado que, à medida que as obrigações dele estivessem cumpridas, ele me diria para que pudesse assinalá-las no meu telefone. Ao fim do primeiro dia, eu já tinha marcado pediatra para os miúdos, feito as compras da semana, lavado e estendido uma máquina de roupa, arrumado o armário dos medicamentos e deitado fora as caixas fora da validade.Balanço: 35 pontos.Se o meu entusiasmo estava nos 100%, o do meu marido estava provavelmente nos -100. A única coisa que o convenceu foi o facto de o mais rápido a chegar aos respetivos 50 pontos poder escolher o restaurante do objetivo final (eu quero ir sempre aos mesmos sítios, há que admitir). O problema é que lhe perguntei uma dúzia de vezes durante o dia se já tinha feito alguma coisa. Às 22h34 tive direito a uma mensagem: "Se calhar voltamos aos post-its que me deixas nas folgas, não?" Foi a dica necessária para eu me acalmar.A ideia era testarmos esta forma de nos organizarmos durante uma semana e ajudou ter tudo sempre à mão. A parte interativa é a mais cativante. A urgência de cada tarefa tem direito a cores (vermelho para muito urgente, amarelo para médio e verde para pouco) e é possível definir alarmes para um ou mais dias da semana. Ver os certos a verde cada vez que completamos alguma coisa e a barra horizontal a aumentar em direção ao prémio final é quase tão gratificante como aqueles cinco minutos em que, depois de despachadas as máquinas da semana, o cesto da roupa suja está vazio.Podíamos entrar na velha discussão do sexismo e das razões que me levam a ser eu, mulher, a passar a ferro e a ser o meu marido, homem, a ir com os carros à oficina. Por aqui é simples. Vestir uma saia passada por ele seria arriscar-me a cegar alguém na rua com a quantidade de vincos capazes de completarem uma pintura abstrata. Se eu fosse à revisão, era bem possível que saísse de lá só com a carcaça e tudo o resto novo. Sou eu que faço o jantar porque ele trabalha até depois da 1h da manhã, é ele que esvazia a máquina da loiça porque ela fica sempre a lavar durante a noite e de manhã não vou roubar mais cinco minutos à cama para deixar isso tratado.Atribuir a cada um o que fazer não gerou conflitos, é a dinâmica que temos normalmente. O que mudou foi o facto de estar tudo escrito e ser facilmente alterado. Porém, não há milagres, aquilo que era empurrado até ao fim da lista de prioridades continuou a sê-lo. Só na sexta-feira é que o meu marido ligou ao construtor para que ele fosse resolver um problema no nosso telhado, apesar de isso valer sete pontos e de lhe ter enviado vários print screens com tudo o resto a ficar com sinais verdes.Esses têm alarmes mais específicos, não chateiam com publicidade e as listas podem ser partilhadas entre até cinco pessoas. Um mês custa 3,59 euros e um ano 26,96 euros. Ainda assim, na versão base não senti falta de nenhuma funcionalidade e acredito que se tivesse efetivamente conseguido partilhar tudo entre telemóveis seria ainda mais divertido, já que é possível atualizar e ver o que o outro anda a fazer em tempo real.Durante a semana tive dois problemas. Aceitei mais trabalhos do que estava a contar e os prazos de entrega atropelaram-se. Além disso, distraí-me a criar novos objetivos, ora para a família, ora para o casal, ora só para mim (uma viagem a Itália, uma tarde inteira no sofá a ver séries documentais de crime sem ter de me levantar para mudar fraldas ou fazer lanches). Aumentei-lhes o nível de dificuldade - levar o lixo passou a valer só um ponto e arrumar a roupa de toda a gente nos respetivos armários apenas dois. Foi um erro de principiante, foi como ter de brincar com um presente de Natal naquela mesma noite, mesmo que os olhos já nem se mantenham abertos. Fui adiando a tarefa de ir em busca dos brinquedos para os miúdos, deixei a bateria acabar e, quando cheguei a casa e liguei finalmente o telemóvel, tinha uma mensagem do meu marido: "Falei com o construtor, podes assinalar os meus 50 pontos. Vamos ao Belcanto, pagas tu."