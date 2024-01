... revelam-se perigosos. As influencers apostam em práticas mais suaves, a rondar os 400 euros por três dias e esgotam as vagas em horas. A procura vem das seguidoras.

Eram cerca de três dezenas de participantes, dos 23 aos 60 anos, que iriam à descoberta de algo num sítio isolado, ao anoitecer. Mas o quê? Não sabiam. A surpresa do retiro, em outubro passado, só seria desvendada no momento. Até lá, conduziram por estradas de alcatrão e de terra batida, seguindo as indicações do staff, por 5 km (distância da casa onde estavam instalados, no Alto Alentejo). Chegados à floresta, depararam-se com uma fogueira – cenário que deixou Marta apreensiva. “Senti-me insegura. Ninguém da família sabia onde estávamos, não tínhamos rede de telemóvel”, conta à SÁBADO.