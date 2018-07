Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença em Portugal

Mais de 20 anos depois da sua edição original, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença reúnem-se pela primeira vez em Portugal para apresentar um projecto nascido no Rio de Janeiro: O Grande Encontro. Depois de uma digressão de grande sucesso no Brasil, os três artistas - que já actuaram antes, mas a solo, no País - trazem este concerto especial aos Coliseus de Lisboa (quinta, 12 de Julho, às 20h, com bilhetes a €30) e do Porto (sexta, 13, às 21h, com bilhetes de €25 a €35). A primeira parte será assegurada por Almério, renovador da música brasileira de raiz, com provas dadas desde 2015, mas quase desconhecido em Portugal.