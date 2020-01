"O concerto da Madame X, agendado para hoje, dia 19 de janeiro no Coliseu de Lisboa foi cancelado. O reembolso deverá ser solicitado no ponto de venda onde adquiriu os bilhetes a partir do dia 21 de janeiro às 13h00. Os bilhetes comprados online (bol.pt, coliseu.pt e everythingisnew.pt), receberão indicação de reembolso via e-mail. Os compradores de Pacotes de Hotel serão contactados pela Event Travel. Lamentamos a decepção dos fãs", disse a promotora

em comunicado.





A cantora estava a terminar uma série de concertos em Lisboa. Durante as exibições queixou-se de algumas dores, como escreveu a jornalista da SÁBADO que



Veja abaixo um vídeo oficial do espectáculo no qual era proibido entrar com telemóveis ou máquinas de fotografar e filmar:



O preço dos bilhetes variava entre os 75 e os 400 euros.A cantora estava a terminar uma série de concertos em Lisboa. Durante as exibições queixou-se de algumas dores, como escreveu a jornalista daque assistiu ao concerto : "Por esta altura já ela coxeava, do alto dos seus saltos de dez centímetros – "Não esperava regressar a Lisboa assim", confessa, mas os 61 anos não perdoam… -, mas o espetáculo continuava, incólume. É verdade que não voltaria a fazer pino e espargata".Veja abaixo um vídeo oficial do espectáculo no qual era proibido entrar com telemóveis ou máquinas de fotografar e filmar:

A carregar o vídeo ...

A cantora Madonna cancelou o concerto deste domingo no Coliseu de Lisboa. O anúncio foi feito pela promotora Everything Is New, através de um comunicado no Facebook, mas sem adiantar justificações. A artista esclareceu, numa mensagem publicada na página oficial de Instagram, que precisa de descansar e pede desculpa por ter cancelado o espetáculo: "Mais uma vez obrigado Lisboa! Desculpem, tive que cancelar esta noite, mas tenho de ouvir meu corpo e descansar!!"everything is New