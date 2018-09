"Eu sou a primeira pessoa a dizer que há muito pessoal que tem a mania de usar a carta do racismo para tudo o que acontece de mal…mas quando começas a ver o pessoal a entrar…ui! Não pode…ainda se estivéssemos mal vestidos…até percebia. Mas nem foi o caso…aliás, o que me foi dito é que foi um feeling, disseram-me isto, foi um feeling…não nos estavam a sentir", acrescentou a atleta do Sporting.



Esta não é a primeira vez que uma discoteca em Lisboa é acusada de racismo. Em 2014, Nélson Évora recorreu também às redes sociais para revelar que tinha sido barrado à entrada da discoteca Urban Beach, em Lisboa: "Éramos um grupo grande, 16 pessoas e com mesas pré-reservadas. Quando chegámos à porta negaram-nos o acesso. Disseram-nos que estavam demasiados pretos no grupo."













A atleta portuguesa Patrícia Mamona criticou a forma como foi barrada na madrugada desta sexta-feira na discoteca lisboeta Lux Frágil, acusando-os de racismo."Quando vês pessoal a entrar de chinelos e sem convite, mas (vou ser simpática) te tratam de maneira diferente porque tu e os teus "black friends" ("amigos negros") bem vestidos não se enquadram no perfil da Lux. Triste, mas acontece...", confessa a campeã europeia de 2016 no Instagram.O velocista benfiquista David Lima juntou-se às criticas, explicando que os seus critérios para escolher quem entra têm por base uma "perfilagem racial". "Ninguém me pode convencer do contrário", remata no Twitter.