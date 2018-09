As escolas básicas e secundárias foram já reforçadas com os professores colocados para este ano lectivo. As listas de mobilidade destinadas aos professores de carreira foram publicadas no último dia de Agosto no site da Direcção-Geral da Administração Escolar, com cerca de 14 mil docentes colocados.

Governo prometeu 500 funcionários para as escolas do ensino pré-escolar para o novo ano lectivo e estes devem chegar ao trabalho ainda a tempo do arranque das aulas, assegura o Ministério da Educação. Directores de escolas contactados pelo jornal Público confirmam que esperam a chegada destes novos assistentes operacionais na segunda-feira, 17 de Setembro, data generalizada do início das aulas nas escolas públicas.Os trabalhadores agora contratados destinam-se a apoiar as escolas do ensino pré-escolar e são contratados através das câmaras municipais, que têm a seu cargo a gestão destes estabelecimentos de ensino, lembra o diário.No final do mês passado, algumas escolas tinham-se queixado de atrasos nas contratações de funcionários e duvidavam que estes chegassem antes do início do ano lectivo.