O advogado português Tiago Sousa Freitas trabalha numa das mais conhecidas sociedades de advocacia de Lisboa e escreveu um texto a falar sobre a política nacional para o Gatestone Institute, um dos mais conhecidos divulgadores de notícias falsas dos EUA.O texto começa com a questão "Está Portugal a tornar-se num bastião neo-marxista?", pergunta à qual o advogado vai respondendo dando a sua opinião em todo o artigo. Critica a "longa tradição socialista" de Portugal, bem como a existência de partidos de esquerda a apoiar o governo do PS, incluindo a "contribuição de um parceiro tóxico - o Bloco de Esquerda" que, segundo o autor, tem imposto " a sua agenda política extremista a nível social, económica e internacional".Sousa Freitas continua, dizendo que "desde a sua formação em 1999, através da convergência de neo-marxistas, trotskistas feministas e ambientalistas, este bloco entrou como um Cavalo de Tróia na cena política e instalou-se na academia portuguesa e outras instituições culturais, ao ponto de que agora manipula o poder parlamentar".Quanto ao teor do texto, está em linha com o pensamento partilhado por Sousa Freitas na sua conta pessoal de Twitter, explica o Diário de Notícias. Mas o que torna este artigo interessante é o facto de ter sido publicado num dos maiores divulgadores de notícias falsas dos EUA, responsável pela divulgação de "notícias" como a crise de violações cometidas por refugiados na Europa, ou o aumento de doenças infecciosas na Europa, que correspondem ao aumento de refugiados. O Diário de Notícias lembra ainda a notícia em que o Gatestone (des)informou que o Reino Unido tinha proibido a imprensa de divulgar que ataques terroristas são praticados por muçulmanos.Todas estas notícias acabaram por ser desmentidas por inúmeras publicações.Este site foi fundado em 2012 por duas milionárias americanas, apoiantes de Donald Trump: Nina Rosenwald e Rebekah Mercer, a segunda, filha de Robert Mercer, um dos homens responsáveis pela existência de Steve Bannon (o ex-diretor da campanha de Trump, ex-chefe de estratégia da Casa Branca, e que actualmente se dedica a promover movimentos de extrema direita na Europa).Os Mercer são também alguns dos grandes investidores por trás da Cambridge Analytica, a empresa que ajudou a manipular informações no Facebook nas eleições americanas e no Brexit e que caiu em desgraça depois de ser divulgado como usavam dados pessoais recolhidos através da rede social.O Gatestone Institute é ainda dirigido pelo homem que o actual presidente dos EUA, Donald Trump, nomeou para seu conselheiro de segurança nacional: John Bolton.