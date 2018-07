As impressionantes fotografias de Jare, uma menina nigeriana de cinco anos, tornaram-se virais assim que o fotógrafo Mofe Bamuyiwa as compartilhou na sua conta do Instagram. Rapidamente surgiu uma onda de elogios por parte dos fãs do fotógrafo que se apressaram a apelidar a criança como "a menina mais bonita do mundo".

As imagens mostram a menor a pousar num ambiente simples, mostrando os seus enormes e doces olhos castanhos, a sua pele perfeitamente lisa e o seu volumoso cabelo encaracolado que lhe dá um verdadeiro "ar de boneca".

Na descrição de um dos três retratos Mofe escreveu: "Sim, ela é humana! E é também um anjo! Eu poderia tê-la feita sorrir e rir mas eu quis captar momentos mais naturais para que conseguíssemos ver através dos seus olhos! O objetivo é que a fotografia fique intemporal, daí a pose mais adulta".

A publicação conta já com 13 mil likes, mais de 700 comentários e centenas de partilhas.