A vila de Huangluo, no sul da China, é conhecida como a "Cidade do Cabelo Longo". A tradição tem já mais de dois milhares de anos e diz respeito à etnia da tribo Yao, cujas mulheres deixam crescer o seu cabelo desde a sua adolescência até morrerem. A média de comprimento das 200 representantes femininas desta vila é de 1,70 metros, sendo que o maior cabelo chega a ter mais de dois metros.

Até aos anos 80, a tradição de Huangluo era bastante rigorosa e não permitia a visitantes verem o cabelo das mulheres, apenas os seus filhos e marido. A regra era tão rigorosa que se um estrangeiro visse por acidente os cabelos de uma mulher era obrigado a viver com a sua família durante três anos.

Hoje é um importante símbolo de turismo da vila, representando beleza, saúde e longevidade das mulheres. E não só: o cabelo também representa o estatuto de cada mulher dentro da vila. De acordo com o penteado que cada uma usa, é possível saber se elas são casadas, têm filhos ou se estão atrás de um amor.

As mulheres de Huangluo apenas cortam o cabelo uma vez na vida, num ritual de passagem à vida adulta em que as raparigas entre os 16 e 18 anos procuram um parceiro com quem casar. O pretendente recebe este cabelo decorado pela avó da jovem para ser usado pela noiva num novo penteado.

Para manter o cabelo até idades tão avançadas haverá certamente segredos, certo? A resposta está no elemento tradicional da China, o arroz. Sim, as jovens desta vila lavam o seu cabelo com a água em que o seu arroz é cozinhado, o que faz com que este não perca a sua cor negra. E, de acordo com o Daily Mail, o cabelo não pode ser lavado todos os dias, apenas duas vezes por semana.