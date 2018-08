Ana Luís tem uma prateleira de frasquinhos a um canto da cozinha, prenúncio de que algo está a mudar na sua vida: despediu-se do plástico em Março, para levar uma rotina mais sustentável. Desde então, a designer de interiores faz-se acompanhar por um saco de pano e pela garrafa de bambu que enche com água da torneira (uma alternativa à engarrafada). Repensou tudo o resto, da higiene à alimentação para evitar, a todo o custo, as embalagens de plástico.





Catarina Matos iniciou a jornada antiplástico há muito mais tempo: dez anos. Actualmente, tem a loja online Mind The Trash com 90 artigos. Já a venda a peso é a especialidade de Eunice Maia, fundadora da mercearia Maria Granel em Alvalade (2015), recentemente com mais uma em Campo de Ourique. Alternativas ao plástico são o lema. "Estamos a trabalhar com uma escola para que se transforme na primeira escola zero waste do País: sem descartáveis e com redução de desperdício alimentar e de resíduos", avança à SÁBADO a empresária, registando nas duas lojas um "aumento progressivo e muito significativo de clientes".Filipa Jordão vulgo Face Verde na Internet é uma das mais assíduas freguesas (porque a Maria Granel recupera o lado antigo de proximidade com a clientela). Começou a evitar descartáveis de plástico há dois anos, não bebe café das máquinas e praticamente não faz lixo porque o reutiliza pelo processo de compostagem. Alguns amigos e familiares acham-na excêntrica, mas o namorado não. "Também aderiu. Quando ele vai às compras leva saco de pano", conta à SÁBADO. A partilha de informação em modo comunitário faz-se em grande parte no digital, justifica. E aqui quem dá cartas é Ana Milhazes Martins, ou Ana Go Slowly : além de blogger-referência na área, é instrutora de yoga e meditação e embaixadora do movimento Lixo Zero

Capa n.º 746