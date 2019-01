Há esperança no futuro e ainda vamos a tempo de contrariar os problemas ambientais do planeta. Este é o ponto de partida de Pedro Serra, realizador e produtor, Luís Costa, coordenador e produtor, Francesco Rocca, gestor e produtor, Teresa Carvalheira, da comunicação e produção, Edgar Rodrigues, design e comunicação e Verónica Silva, comunicação e produção. Os seis são os responsáveis pelo projeto É p’ra Amanhã, uma série documental que pretende divulgar iniciativas em Portugal em áreas-chave da sustentabilidade.O documentário está em crowdfunding e tem sido um sucesso tal que já conseguiram o ultrapassar o valor inicial a que se propuseram: 3.500 euros. Falámos com o realizador Pedro Serra sobre como será o projeto. Um ponto definido é ser uma gravação sustentável, por isso vão andar de bicicleta e de transportes públicos.

Como surgiu a ideia para este projeto?

A ideia surgiu após o Luís ver o documentário Demain. Filme francês em que uma equipa percorreu os quatro cantos do mundo em busca de projetos inspiradores que, de alguma forma, já criaram soluções para responder ao grave problema das alterações climáticas.

No dia em que estreei o meu último documentário (Wasted Waste) em Lisboa, o Luís lançou-me o desafio: Fazer um documentário sobre iniciativas com um cariz positivo, que estão a desenvolver projetos em prol da sustentabilidade em Portugal.

Como este é o meu motor para todos os meus documentários, mostrar alternativas práticas, mostrar soluções em vez de apontar problemas, mostrar que a mudança está nas mãos das pessoas... Fiquei logo fascinado com a energia dele e combinámos falar melhor. Após isso, foi tudo uma questão de tempo. Juntamos amigos dum lado e do outro, pessoas com as mesmas motivações, pessoas de diferentes áreas mas com este interesse em comum: a sustentabilidade. Foi aí que entrou a Teresa, o Edgar, o Fra e a Verónica.



Já filmaram alguma coisa?

Ainda não. Para fazer o teaser de apresentação do projeto, com o fim de divulgar a campanha de crowdfunding/crowdsourcing e dar-nos a conhecer, fizemos algumas filmagens na Ecoaldeia de Janas, uma Cooperativa ecológica em Sintra que nos inspirou muito.

Mas estamos ainda em fase de pré-produção. Estamos primeiramente a criar parcerias, criar uma rede para que as pessoas possam sugerir projetos a serem abordados e muito importante, estamos a analisar com muito detalhe cada assunto, tema, projeto, iniciativa a ser abordado.

Sabemos também que o iremos fazer da forma mais sustentável possível. Durante a fase de rodagens, iremos andar regularmente de bicicleta, e intercalar depois com outras opções de transportes públicos.



Que sítios querem visitar em Portugal que sejam bons exemplos? Porquê? Como os escolheram?

Ainda não podemos dizer especificamente, até porque ainda estamos longe de fechar o número de projectos a abordar. A nossa base de dados é longa e está a ser tarefa difícil escolher. Portugal tem muito mais iniciativas interessantes do que as pessoas têm ideia. É um país pequeno, cheio de empreendedores com vontade de fazer a diferença. E isso está-nos a inspirar muito. De um ponto de vista geral, procuramos projetos que estejam a trabalhar em prol da sustentabilidade e direcionados para a comunidade.



Vamos abordar várias temáticas, daí termos decidido fazer uma série, em que cada episódio retrata um tema. Energia, Alimentação, Economia, Moda, Floresta, Educação. Consideramos que estas são algumas das bases fundamentais, ou pelo menos, pilares de qualquer sociedade. Com isto, dentro de cada vertente, vamos escolher projetos que dentro destas linhas, marquem a diferença pela positiva. Alguns dos factores de decisão, vão passar pelo trabalho desenvolvido num contexto social, pela auto suficiência dos mesmos, consumo e produção conscientes, com a menor pegada ecológica possível e pela forma holística de como operam.



O que pretendem transmitir com o documentário?

Estamos todos alinhados para conseguir um produto final que conte histórias que inspirem à mudança. Acreditamos que a melhor forma de mudar, é criar novos paradigmas, que se mostrem e provem melhores modelos do que os atuais. Estamos cansados de ouvir falar mal ou que se aponte o dedo a isto ou aquilo. Estamos cansados de notícias trágicas. Queremos melhorar algo. E para isso temos de pôr em prática o que queremos ver de diferente. São essas histórias que queremos dar a conhecer.

Quantas pessoas estão envolvidas no projeto?

Somos seis. Eu serei o realizador, diretor de fotografia e editor. A Teresa Carvalheira é a responsável de gestão do projecto e comunicação. O Luís Costa é o produtor e coordenador de projecto, o Edgar Rodrigues o nosso designer e assistente de comunicação, bem como será câmera durante as filmagens. O Francesco Rocca, assistente à produção e coordenação e a Verónica Silva, a nossa consultora de comunicação e produção.

Porque decidiram criar um projeto de crowdfuding?

O nosso projecto foi um dos vencedores do financiamento "No PLANet B" da AMI. Bolsa essa que financia 90% do nosso orçamento total. A campanha de crowdfunding será para o restante montante, que em termos concretos, incide em apostar na comunicação e algum do material para as filmagens.

No vosso grupo, quem é que tem o estilo de vida mais sustentável?

Essa é uma questão muito engraçada. Acho que nós todos à nossa maneira, temos estilos de vida muito próximos uns dos outros no que diz respeito a deixar a menor pegada ecológica. Posso dizer que evitamos ao máximo descartáveis por exemplo, quase não usamos plásticos, tentamos produzir o mínimo lixo possível, a maioria de nós não consome produtos de origem animal e temos uma alimentação muito ponderada no que diz respeito à origem daquilo que comemos, a maior parte de nós não tem viatura própria e usamos maioritariamente transportes públicos, bicicleta ou dividimos boleias, temos imensa atenção naquilo que compramos, de onde vem, quem produziu, que materiais foram utilizados, como chegou até nós etc. Por isso é difícil nomear um Mr. ou Miss Verde!