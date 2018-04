Enzima pode ajudar a combater o excedente de plástico do planeta

Equipa de cientistas descobriu uma enzima que consegue destruir garrafas de plástico.

A bactéria que come plástico foi o ponto de partida para uma equipa de investigadores internacionais que conseguiu desenvolver uma enzima capaz de destruir o Polietileno Tereftalato, mais conhecido como PET, a matéria base das garrafas de plástico.



A enzima começou a ser desenvolvida a partir do estudo da estrutura da bactéria, explica o estudo publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, que informa que uma descoberta acidental levou a uma melhoria na função da mesma. A equipa da Universidade de Portsmouth, no Reino Unido, foi liderada por John McGeehan que disse em declarações à própria universidade: "O acaso tem muitas vezes um papel fundamental na investigação científica e a nossa descoberta não foi exceção".



A modificação da enzima implementada pela equipa de investigação torna-a mais eficiente no consumo de plástico.



Esta enzima alimenta-se de PET, um plástico criado artificialmente. Mas como este plástico surgiu recentemente (na década de 1940), a sua curta existência no planeta fez com que a enzima não tenha tido ainda tempo suficiente para se reproduzir. Mas com esta inovação, os cientistas vão conseguir acelerar o processo de degradação de plásticos PET recorrendo à enzima.



"Apesar da nossa descoberta ser modesta, esta descoberta inesperada sugere que há espaço para futuros aperfeiçoamentos destas enzimas, aproximando-nos de uma solução para a reciclagem dos plásticos", defendeu o professor John McGeehan.



Apenas uma pequena percentagem das garrafas de plástico é reciclada e o processo é limitado: as garrafas são reduzidas a fibras opacas que servem apenas para roupa ou tapetes. Com esta descoberta a reciclagem é total, o que permite reduzir a quantidade e a produção de plástico no planeta.



Desde 1950, já foram produzidas 8,3 mil milhões de toneladas de plástico no mundo. As previsões apontam para 12 mil milhões de toneladas de plástico não recicladas daqui a 30 anos.