O que diz o seu rosto no zoom

Já pensou em como a sua estante desarrumada pode ter influência na sua carreira? E que provavelmente a forma como coloca a câmara do computador tem influência nos negócios? Bem-vindo ao incrível mundo do teletrabalho, com o Zoom ou o Skype a mudar a nossa forma de comunicação. Alexandre Monteiro, coach e especialista do Decifrar Pessoas [o nome do site onde dá formação], explica que, durante o confinamento, aumentou o número de pedidos de ajuda para saber comunicar online. Porquê?

É que numa reunião Zoom temos de ter atenção a novos detalhes. "Há menos linguagem, mas é mais fácil ler o outro. Estamos mais concentrados na pessoa à nossa frente, focamo-nos no ecrã, a ler a cara, as mãos e o tronco. Está tudo naquele quadrado e lemos aquela pessoa num piscar de olhos, em 50 milissegundos", explica à SÁBADO o autor do livro Os Segredos que o Nosso Corpo Revela.



Alexandre Monteiro revela ainda que há quatro coisas essenciais: sorrir, olhar, ter mãos visíveis e uma boa aparência. "Sorrir é importantíssimo, é um aviso de não ameaça. Também mostrar a mão, com um ‘Olá’, transmite a ideia de que não vou atacar. São mecanismos de inteligência não verbal." É por isso que os erros são fáceis de cometer e têm consequências na credibilidade. Alexandre Monteiro diz que um dos primeiros erros é estarmos tão à vontade, por estarmos em casa, que nos desleixamos. "A aparência visual tem de estar de acordo com o trabalho: se antes andava de fato e se aparecer de T-shirt, perde poder. Nos primeiros quatro segundos de comunicação, a aparência é mais importante do que a inteligência. Porque naquele momento há três coisas que estamos a ler: se é amigo ou uma ameaça, competente ou incompetente, líder ou não líder."