Se lhe dissermos que uma doente com Parkinson salvou a família do incêndio de Pedrógão Grande, irá duvidar. Mas a verdade é que Maria Alice Vitorino - que descobriu que tinha Parkinson em 1995 - apagou o fogo perto da sua casa com uma mangueira. "Estava tudo a arder, não havia forma de chegarem bombeiros pelas estradas, mas consegui salvar tudo", explica à SÁBADO. "Estava a chegar aqui [Cernache do Bonjardim] e estava com o meu pai em casa, que já estava a dormir. E a minha mãe estava em casa de um irmão, aqui perto também. Ninguém os podia acudir porque estavam todos a tentar salvar as suas casas. Estava tudo cercado de chamas e tive de apagar o fogo à volta da nossa casa com uma mangueira para nos salvar a nós e aos animais."

Maria Alice Vitorino soube que tinha a doença aos 24 anos quando surgiram os primeiros sintomas: tremores. Conta que o mais difícil foi aceitar a doença. "Nunca tinha ouvido falar de Parkinson e quando me explicaram o que era, também me disseram que era a doença do Papa João Paulo II", diz Maria Alice, que chegou a tomar 16 comprimidos por dia. Em 2009, foi referenciada para fazer uma cirurgia e diz que depois de a fazer, tudo mudou. "Comecei a conseguir fazer tudo e deu-me uma qualidade de vida muito grande. Antes da cirurgia era mais o tempo que passava deitada do que de pé. Voltei para Cernache do Bonjardim [concelho da Sertã], para ajudar os meus pais, e parecia outra pessoa. Foi como ganhar o Euromilhões, a nossa saúde não tem preço."



O implante que é não para todos os casos

Maria Alice Vitorino conta que recuperou sem grandes dificuldades. "Recuperei lindamente. Fiquei com a fala um bocadinho afetada, mas isso é normal. Estive uma semana no hospital e regressei a casa. Já fiz duas cirurgias de substituição e agora tenho um aparelho novo que tem uma bateria que já dura 15 anos."

O implante de que Maria Alice fala é uma cirurgia de estimulação cerebral profunda que, como nos explica o neurologista Joaquim Ferreira, não é adequada a todos os doentes - apenas a 5 a 10%. Destina-se a "doentes para os quais os medicamentos disponíveis não permitem obter um benefício mantido ao longo de todo o dia. Em geral, são doentes que respondem bem aos medicamentos para a doença, mas alternam momentos em que estão bem (a medicação está a fazer efeito), com períodos em que a medicação não faz efeito (estão bloqueados) e não conseguem realizar as suas atividades, apresentando movimentos involuntários desconfortáveis", sublinha o especialista.

O professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e Diretor do CNS – Campus Neurológico explica como funciona este implante. "Numa linguagem simples, o estímulo elétrico gerado pela bateria e transmitido ao cérebro através dos implantes (elétrodos) vai interferir na transmissão de informação entre diferentes áreas do cérebro e essa inibição vai melhorar a coordenação dos movimentos. A estimulação vai fazer o mesmo que o medicamento levodopa, mas de uma forma continuada e sem perder o efeito após 2 a 3 horas." Joaquim Ferreira refere ainda que só poderá ser operado quem não apresente alterações de memória graves ou alterações de comportamento (como alucinações ou depressão grave). "Embora possa existir alguma flexibilidade em relação à idade, a recomendação é de não operar doentes com mais de 70 anos."

O especialista defende que a cirurgia de estimulação cerebral é altamente eficaz – mais de 80% apresentam benefícios no seu estado de saúde. "Esta cirurgia é um dos tratamentos mais eficazes para tratar a doença de Parkinson. A sua disponibilização aos doentes veio alterar completamente a forma de tratar a doença nas suas fases mais avançadas. Muitas vezes, depois da cirurgia, os doentes retomam a capacidade para realizar tarefas que anteriormente haviam deixado de conseguir fazer."

Mesmo assim existem riscos como em qualquer cirurgia. Joaquim Ferreira refere que "há um risco de 1 a 2% de ocorrência de efeitos indesejáveis". Quais são os efeitos secundários do implante? "O efeito mais grave, apesar de muito raro, é a ocorrência de um acidente vascular cerebral durante a cirurgia. Podem também ocorrer complicações relacionadas com infeções ou alergias ao material implantado no cérebro", diz à SÁBADO o neurologista.

Maria Alice diz que a recuperação não foi complicada e que a vida melhorou. "Fiquei muito melhor depois do implante que não vejo o que podia ser melhor. Sou muito bem acompanhada no Hospital de S. João e também faço fisioterapia em Castelo Branco, que ajuda muito", conta a paciente.



Mais de 20 mil pessoas

O Parkinson é uma doença degenerativa e progressiva de áreas do sistema nervoso central – cérebro e espinal medúla – e tem esse nome em memória ao médico inglês que a descreveu no séc. XIX. Calcula-se que a doença de Parkinson, a segunda doença neurodegenerativa mais comum depois do Alzheimer, afete cerca de 20.000 pessoas em Portugal. A doença influencia as capacidades motoras dos doentes, caracterizando-se por causar rigidez muscular, tremores desequilíbrios e lentidão nos movimentos.





Além disso, contribui para a diminuição da função cognitiva. Como explica o médico, membro do Conselho Científico da APDPk, "embora haja pessoas que comecem com a doença de Parkinson em idades mais jovens, a maioria dos doentes tem mais de 60 anos. O que habitualmente leva, pela primeira vez, os doentes ao médico é o aparecimento de tremor, notado pelo doente ou pela família. Outros sintomas relacionados com a doença são a lentificação dos movimentos, o menor balanceio de um braço, o arrastar de uma perna, um olhar menos expressivo."

Maria Alice conta que graças ao implante a sua qualidade de vida melhorou. "Foi uma qualidade de vida completamente diferente e que me permitiu deixar de tomar medicamentos."