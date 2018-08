A estátua tem origem no século XII e está situada na porta principal do templo. O acto de vandalismo foi classificado como "falta de civismo e respeito" pelas autoridades da Galiza.

A fundação Catedral de Santiago disse esta terça-feira ter sido removida a pintura feita numa estátua do século XII, situada na porta principal do templo, acto de vandalismo classificado como "falta de civismo e respeito" pelas autoridades da Galiza.



Contactada pela agência Lusa, fonte da fundação que gere o templo situado na capital da Galiza adiantou que "os trabalhos de limpeza da estátua começaram, na segunda-feira e foram hoje dados por concluídos".



Em causa está uma pintura em 'graffiti', de cor azul, que retrata a maquilhagem do grupo norte-americano Kiss, que terá sido realizada na noite de domingo para segunda-feira. O nome da banda foi também inscrito na estátua.



As autoridades policiais da Galiza estão à procura dos autores, tendo até lançado um apelo através das redes sociais com vista à identificação dos responsáveis.



O presidente da Câmara de Santiago de Compostela e o responsável pela área da Cultura da Junta da Galiza, entre outras entidades, já vieram a público condenar o que classificaram de "ato de vandalismo, falta de civismo e de respeito".



As autoridades sublinham que "aos autores daquele ato de vandalismo será aplicada a Lei de Património, que prevê sanções que podem variar entre 6.000 e 150.000 euros".



A fonte da fundação da Catedral de Santiago referiu ainda que a "remoção da pintura foi feita com recurso a laser e outras técnicas de restauro para não danificar a estátua de mármore".



"Foi colocada uma protecção para impedir que as pessoas toquem na estátua que fica situada na porta principal da catedral. Nesta altura temos muitos visitantes e esta é uma forma de preservar a peça. A protecção será retirada nos próximos dias", explicou a fonte.



A mesma fonte explicou que "a catedral está a ser alvo de obras de restauro desde 2013 e até finais de 2020, num investimento de 18 milhões de euros, financiado pela fundação e pelo governo espanhol".



"A partir de Outubro/Novembro será intervencionado o interior da catedral. As obras estarão concluídas no final 2020, a tempo do Ano Jacobeu, se celebra em 2021", especificou.



O ano Jacobeu é definido pela circunstância do dia de S. Tiago (Santiago) ser a um domingo. O próximo acontecerá a 25 de Julho de 2021.