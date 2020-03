Quando surgiram, em 1991, os Stomp eram absolutamente pioneiros, fazendo música fascinante com objetos do quotidiano, como baldes do lixo e tampas de panelas, sacos de plástico e caixas de fósforos, à mistura com pés e mãos em movimento, coreografados ao pormenor e com enfoque narrativo, humorístico e poético. Prestes a celebrarem 30 anos, podem já não ser tão inovadores mas continuam surpreendentes.O seu último espetáculo – mais cómico e com novos objetos – trá-los pela 11.ª vez a Portugal.Há sessões no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, até 29 de março, e no Coliseu do Porto, de 2 a 4 de abril.Bilhetes de €15 a €37,50.