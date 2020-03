O Festival Cumplicidades traz pluralidade a Lisboa até 21 de Março

Uma tarde inteira de performances no Museu de Lisboa - Palácio Pimenta marca o fim, no sábado, 21 de março, e, ao mesmo tempo, o apogeu do festival de dança contemporânea Cumplicidades, este ano sob o tema Multiverso, referindo-se, como diz o seu diretor artístico, André Guedes, tanto à diversidade de linguagens das suas propostas nacionais e internacionais - entre estreias, reposições, workshops, conversas, uma exposição e um projeto educativo - como "à possibilidade múltipla do verso de um poema, um verso multicoral, constituído por uma pluralidade de vozes, corpos, expressões e subjetividades que convergem numa mesma estrofe".Do programa "diverso e plural", além dessa tarde de performances (desde as 15h, a fazer concorrência com uma conversa sobre "O Passado no Contemporâneo", na Biblioteca Camões) - preenchida por Sem Título (####), de Vânia Rovisco, Salão do Século XXI, de Isabel Costa, Sem Título (Reencontros no Palácio de Verão), de Rita Vilhena, Insólido, de Sérgio Matias, A Besta, As Luas , de Elizabete Francisca, Ato Invisível, de Sezen Tonguz - destaca-se a presença da criadora turca Canan Yücel Pekiçten, que gosta de desconstruir conceitos como orientalismo e feminilidade. Não só conduz um workshop na sede da estrutura Eira, à Tv. de São Vicente, como apresenta, no Teatro Taborda (6ª e sábado, 6 e 7, às 21h), a peça All About the Heart, em torno de três personagens femininas icónicas, idealizadas por homens, sob um ponto de vista sexista: a rainha da Der Zwerg Lied de Schubert, Pohjan Neito, protagonista (e título) da primeira ópera finlandesa, e Cio-Cio-San, de Madame Butterfly.São ainda de salientar alguns espetáculos. David Marques, que em 2019 surpreendeu com Mistério da Cultura, em que não entrava, leva à Rua das Gaivotas 6 Dança Sem Vergonha, que assina e interpreta (a 6 e 7, às 21h30); Sara Anjo junta-se a Teresa Silva no Teatro do Bairro Alto (a 7 e 8, às 17h30, com Oráculo, uma ode às sensações firmadas no presente, para toda a família; a libanesa Khouloud Yassine aborda o poder em Heroes (Surface of a Revolution) no São Luiz (a 11 e 12, às 19h); e a Companhia Nacional de Bailado visita duas referências mundiais da dança do século XX, Martha Graham e Kurt Jooss, no Teatro Camões (de 11 a 14, em várias sessões). Outra referência, mas na área da improvisação William Forsythe, é objeto de uma exposição gratuita na Casa da Cerca, de 14 a 21 de março (10h-18h).Lisboa: Appleton, CAL, Gaivotas, Casa Independente, Culturgest, Largo, Gal. Quadrum, Bibliotecas camões e Marvila, Eira, CCB, TBA, São Luiz, T. Taborda, T. Camões Museu de Lisboa - Palácio Pimenta, • Almada: Casa da CercaDe 6.ª, 6, a sáb., 21/3De €3 (Tarde no Museu) a €20 (CNB)