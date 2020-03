Em plena crise epidémica do novo coronavírus (COVID-19), lavar bem as mãozinhas é essencial, sendo a maneira mais eficaz de prevenção. As instruções da Direção-Geral de Saúde (DGS) são claras: 20 segundos a esfregar a mão com água e sabão, dedicando tempo aos dedos, à palma, ao polegar, enfim, sem deixar nada por lavar. Cronometrar não é fácil (e longa pode parecer a espera), por isso o site Wash Your Lyrics apresenta uma solução musical para o tempo passar mais fácilmente.





Washing in the name of...



On this occasion it's best you do what they tell ya pic.twitter.com/unDdBh1HDh — RAGE AGAINST THE MACHINE (@RATM) March 9, 2020

Com o nome da canção e do artista — qualquer um, até com Quim Barreiros funciona —, a plataforma divide cada verso pelas fases de lavagem de mãos aconselhadas pelas autoridades de saúde. Os números do site mostram o seu sucesso: em três dias de existência, conseguiram quase meio milhão de utilizadores únicos no site. Nem os Rage Against The Machine, Miley Cyrus ou a plataforma de streaming Netflix resistiram a testar o site:

Oh honey, I'll do anything for you.



So wash your hands. pic.twitter.com/aT4FcFX1Df — Netflix US (@netflix) March 10, 2020

O site foi criado por William Gibson, um designer e programador de 17 anos de Northamptonshire, Reino Unido. Inspirou-se a ver memes na internet e a cantar a música dos parabéns enquanto lavava as mãos, para passar os 20 segundos. "Sentia que a aplicação tinha tudo para ser popular, mas nunca pensei que ganhasse esta escala", explicou o jovem à BBC.