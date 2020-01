À quarta edição o IndieJúnior faz uma viagem pelo cinema

Viajar entre sessões de longas e curtas, entre oficinas para as famílias, ciclos de debate e conferências. É assim que Irina Raimundo, diretora do IndieJúnior, apresenta a quarta edição deste festival feito para miúdos e famílias e que tem um pré-arranque no dia 25 de janeiro, no Museu do Carro Eléctrico, numa carruagem transformada em sala de cinema (sessão esgotada).

Além desta iniciativa, as novidades desta edição do IndieJúnior passam por um cine-concerto a marcar a cerimónia de encerramento do festival, agendada para as 17h do dia 2 de fevereiro (Teatro Rivoli). Ao habitual anúncio dos vencedores das diferentes categorias a competição, juntar-se-á a iniciativa Porta-Jazz, para dar música ao filme mudo O Barco, de Buster Keaton: "Este ano achamos que, se o tema era viagens, então porque não trazer também um filme sobre viagens para a cerimónia de encerramento? Estamos muito expectantes em relação a este cine-concerto".





O Canadá será destino privilegiado desta viagem cinematográfica, com foco em Norman McLaren, "um nome incontornável do cinema que comunica muito com as crianças", realça Irina Raimundo. Na secção programática Próxima Paragem: Canadá, que conta com a parceria internacional da Cine Tapies Rouge, será feita uma ponte com o passado da história do cinema através da exibição de sete curtas do realizador (28 jan, 14h15, Teatro Rivoli; e 1 fev, 18h, Casa das Artes).

Igualmente em destaque nesta edição está a conferência com Patrick Doyon, agendada para dia 29 de janeiro às 18h30 (Casa das Artes). O realizador e ilustrador canadiano, nomeado em 2011 para os Óscares com o filme Domingo – e que estará em exibição na sessão Arriscar é Preciso do IndieJúnior (1 Fev, 11h, Teatro Rivoli) – partilhará a sua experiência profissional com jovens realizadores que já fazem ou que se iniciaram recentemente no cinema de animação, num encontro que pretende ser um ponto de reflexão sobre o porquê de em Portugal não se estar a fazer tantos filmes para crianças. "Futuramente queremos ter mais cinema de animação realizado em Portugal", aspira Irina Raimundo.

Outras das secções salientadas pela diretora do IndieJúnior é a programação Filme + Debate: "Os filmes espelham muito a realidade, desbloqueiam questões e tratam de cosias que comunicam muito bem com os miúdos".



É a partir desta perspetiva que será abordado o tema da sexualidade com os mais novos, alicerçado no filme Preliminares, da realizadora holandesa Anne van Campenhout, que se centra no modo como é feita a educação sexual numa escola da Holanda. No final do filme será promovida uma conversa com o público, moderada por Graça Lacerda, e com a participação dos psicólogos Pedro Fernandes e Ana Rocha e a professora Filipa Bizzaro (30 jan, 18h30, Casa das Artes).

Entre os eixos programáticos das edições passadas, o IndieJúnior reforça este ano o Cinema de Colo, uma ação que se iniciou em 2019 e que tem como público-alvo os bebés, até aos 3 anos. Cada sessão tem uma duração aproximada de 25 minutos, com histórias visual e cenicamente estimulantes, cheias de sons e cores, e que transportam pais e filhos para um ambiente imersivo e confortável. Segundo a organização, "a cenografia a cargo de Marta Silva transforma o palco numa espécie de casulo gigante no qual os bebés podem explorar o espaço e usufruir das primeiras imagens vistas num grande ecrã juntamente com os pais" (1 e 2 fev, a partir das 10h30, Teatro Rivoli).

A secção O Meu Primeiro Filme também está de regresso, desta feita com três propostas escolhidas por Beatriz Gosta, Regina Pessoa e António Preto que partilharão em cada sessão as suas memórias com o público. O Clube dos Poetas Mortos foi a escolha da YouTuber (30 jan, 21h30, Casa das Artes), enquanto Regina Pessoa traz para o IndieJúnior A Quimera do Ouro, filme de Charlie Chaplin (já em domínio público, que pode ver abaixo) que a própria diz ter sido essencial para querer vir a ser realizadora (1 fev, 15h30, Casa das Artes). Por seu lado, o diretor da Casa do Cinema da Fundação de Serralves escolheu o E.T. O Extraterrestre (2 fev, 15h30, Casa das Artes).





Entre os quase 50 filmes a concurso desta quarta edição do IndieJúnior – a mais concorrida de sempre – salientam-se as sessões de curtas para famílias Arriscar é Preciso (1 fev, 11h, Teatro Rivoli), A Nossa Família (1 fev, 16h, Teatro Rivoli) e Ser Pequenino (28 jan a 1 fev), programadas para as crianças a partir dos 3 anos; Todos a Bordo (28 jan a 2 fev), pensada para crianças do terceiro ciclo; Do Campo à Cidade (28 a 30 jan) para miúdos do segundo ciclo e Vozes ao Alto! para os do terceiro (28 jan a 31 jan); e finalmente O Caminho das Coisas (28 a 30 jan) e Intimidades (30 e 31 jan), direcionados para adolescentes e alunos do secundário.

A competição internacional sai igualmente reforçada com as três longas-metragens em exibição. Uma Colónia, de Geneviève Dulude-De Celles, retrata a história de uma adolescente que, não se identificando com o ambiente escolar e das festas à sua volta, se apaixona por um rapaz da reserva Abenaki. "É um filme que tem o imaginário do Romeu e da Julieta", explica Irina Raimundo, "tem essa ligação bonita com um clássico, mas ao mesmo tempo levanta questões muito atuais: porque é que o ser humano está constantemente a fazer grupos? Isso é uma coisa que se sente muito na adolescência."

Com uma "mensagem comovente", A Extraordinária Viagem de Marona, de Anca Damian, acompanha a história de vida de uma cadelinha que cresceu entre "os amores e desamores dos humanos em Paris", enquanto Jacob, Mimmi e os Cães Falantes, do letão Edmunds Jansons, retrata a luta de dois primos para impedir a construção de um grande prédio no parque local.

A imaginação e a magia do grande ecrã ganham igual expressividade no conjunto de atividades paralelas que o IndieJúnior tem agendadas para os dias do festival, entre as quais se destacam as oficinas de chocolate, de construção de brinquedos, animação e desenho. Será inaugurada também a exposição Ecos de Viagem, com trabalhos plásticos de alunos do pré-escolar e do 1ºciclo do jardim de infância OSMOPE, iniciativa integrada no ciclo Eu Programo um Festival de Cinema, com sessões escolhidas por alunos de várias idades escolares de diferentes instituições de ensino do Grande Porto.

Do Teatro Rivoli à Casa das Artes, da Reitoria da Universidade do Porto à Biblioteca Almeida Garrett, passando pelo Zero Hotel, a programação do IndieJúnior espalhar-se-á por diferentes espaços da cidade. Todas as sessões que completam o cartaz, bem como a agenda das atividades paralelas, estão disponíveis para consulta no site oficial do festival.





INFORMAÇÕES



IndieJúnior: 28 de janeiro a 2 de fevereiro

Porto: Teatro Rivoli, Casa das Artes, Biblioteca Almeida Garrett, Reitoria da Universidade do Porto, Zero Hotel

Tel. 966 972 870

Bilhetes:

IndieJúnior Famílias: €4 | oficinas famílias: €5 (descontos para escolas)

Cinema de Colo: €4 (bilhete válido para uma criança com até dois acompanhantes adultos)

Bilhete família: a partir de €12 (quatro pessoas)

Jovens até aos 30 anos, +65 e desempregados: €3,50

Cartão Tripass: €3 (válido apenas no Teatro Rivoli)

+info: http://www.indiejunior.com/