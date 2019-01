À terceira edição, o IndieJúnior cresceu

São cerca de 50 longas e curtas metragens internacionais dividas por 43 sessões que o IndieJúnior seleccionou para os seis dias desta terceira edição, uma edição que cresceu financeiramente (o apoio da Câmara duplicou para €5000) e em tamanho. 2019 é o ano em que o festival se expande do Teatro Rivoli e da Biblioteca Almeida Garrett para se apresentar pela primeira vez na Casa das Artes, em colaboração com o Cineclube do Porto, e também na Reitoria da Universidade do Porto, espaço que recebe no dia 19 uma sessão gratuita de pré-abertura com a exibição de alguns filmes da edição passada.

Esta expansão geográfica espelha a opção por uma escolha temática inédita no IndieJúnior e que se prende com o conceito do Lugar. Para Irina Raimundo, directora do festival, "o cinema é o lugar por excelência, da imaginação, da magia e também é uma janela para o mundo." Neste contexto, haverá uma exposição de fotografia intitulada O meu lugar preferido, exibida no Auditório da Biblioteca Almeida Garrett, e que pretende envolver os espectadores num conjunto de lugares surpreendentes, bem como oficinas direccionadas para famílias e escolas e pensadas em conjunto com a Casa da Arquitectura.

Sobre a programação, com as habituais sessões para crianças da pré-escolar ao secundário, a novidade principal recai no Cinema de Colo, uma secção gratuita não competitiva constituída por sessões com uma duração máxima de 25 minutos. "Será uma experiência contida, mas sobretudo agradável para os bebés e para os seus pais", refere Irina Raimundo. A actividade centrar-se-á nos animais, "os amigos preferidos dos bebés", e conta com a colaboração da ESMAE (Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo), responsável pela cenografia.

Nas longas-metragens há quatro filmes em competição que cruzam a ficção, o género documental e a animação. São eles A Ilha do Tesouro, do francês Guillaume Brac, Infância, Adolescência e Juventude do português Rúben Gonçalves, Mary e a Flor de Feiticeira, projecto de Hiromasa Yonebayashi, discípulo do mestre do cinema japonês Miyazaki, e No Meu Quarto, um documentário assinado pelo israelita Ayelet Albenda e que compila os diários de YouTube de seis personagens reais de diferentes partes do mundo, durante quatro anos. "Este é sobretudo um filme que mostra o lado bom das redes sociais, nomeadamente o da partilha".

No campo das curtas-metragens, Irina Raimundo destaca a secção Os Meus Vizinhos, com uma sessão única no sábado à tarde para toda a família e com locução ao vivo, ou as cinco curtas de Bater com a Porta. Direccionada para adolescentes, esta secção conta com as criações A Menina de Ouro, da alemã Chiara Fleischhacker, que aborda o confronto entre as expectativas criadas pelos pais e a vontade dos filhos em relação ao seu futuro, A Rua das Flores, uma história da belga Nienke Deutz sobre um pacto de sangue que marca a amizade de duas amigas, ou o retrato de uma gravidez na adolescência sugerido em A Barriga de Mariana, a curta do português Frederico Mesquita.

Iniciativas como Eu Programo um Festival de Cinema!, que reúne agrupamentos de diferentes ciclos escolares e instituições de ensino da cidade na escolha de quatro sessões da competição internacional de curtas, ou O Meu Primeiro Filme continuam a ser bandeiras do festival. Nesta última referência programativa, o IndieJúnior convidou personalidades relacionadas com o tema do Lugar e pediu à arquitecta do colectivo FAHR 021.3 Filipa Fróis Almeida, ao geógrafo e professor universitário Álvaro Domingues e à jornalista, realizadora e programadora de cinema Luísa Sequeira que repescassem um dos seus filmes favoritos de infância para os partilhar numa sessão participativa com o público. Os Salteadores da Arca Perdida, de Steven Spielberg, Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e A História Interminável, de Wolfgang Peterson, serão assim transmitidos nos dias 1, 2 e 3 de Fevereiro na Casa das Artes.

O IndieJúnior termina este ano com mais uma novidade, um cine-concerto nos dias 15 e 16 de Fevereiro (para escolas e famílias respectivamente) realizado na e em parceria com a Casa da Música e que atravessa clássicos do cinema, como Chaplin ou Buster Keaton.

Antecipando um crescimento positivo nesta terceira edição, que conta já com 4500 inscrições nas sessões exclusivas para escolas, a directora Irina Raimundo conclui dizendo que "apesar do IndieJúnior ser um festival infanto-juvenil, estes filmes comunicam com todos nós".



