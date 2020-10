ePaper ou encontre-o nas bancas a 14 de outubro de 2020.

"Você, Amália, sabe cantar tudo; possui o instinto de saber tudo." É desta forma que Alain Oulman resume a ligação musical com a fadista. Mas o responsável por alguns dos maiores êxitos de Amália Rodrigues teve resposta à altura. "Eu tive o grande destino de ter conhecido o Alain." E mais lhe diz: "O Alain realmente tem dentro da sua alma um fado e se não tivesse eu não o teria cantado, por muito culto que o Alain fosse. Eu não o teria cantado se você, Alain, não tivesse dentro de si a tal coisinha que tinha Camões: fado." O encontro foi num tributo que Lisboa fez a Amália no Teatro São Luís.A amizade entre os dois marcou o fado de Amália. A intensa pesquisa na Biblioteca Nacional levada a cabo por Alain Oulman trazia frutos inéditos: tornava musical José Régio, Gil Vicente e Luís Vaz de Camões. A Portugal ainda escasseava visão para assimilar a infinidade artística. A edição Amália Canta Luís de Camões, em 1965, deu chiliques aos conservadores fadistas. Na RTP, no programa Riso e Ritmo, onde Amália se sujeitou ao "Tribunal da Opinião Pública", a pergunta do representante do povo trazia a pergunta em faca: "Acha que a escolha de um compositor estrangeiro corresponde à língua tão portuguesa de Camões?" Amália Rodrigues inventou uma lâmina educada para retorquir que o presumível estrangeiro Alain Oulman, afinal, nascera no Dafundo, e que ele era tão português como a ela própria.