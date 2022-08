A pior coisa que eles ouviram num casting

O "não" faz parte. Difícil é encontrar um ator ou modelo que nunca o tenha ouvido numa audição ou casting, onde a avaliação começa na ponta dos cabelos e vai até à ponta dos pés. Mas se o "não" faz parte, há comentários que vão longe demais. Reunimos histórias de castings que correram mal - e descobrimos que o que as une é, de facto, bastante mais do que aquilo que as separa. Todas partilham uma base: há muito preconceito sobre como devem ser os homens e as mulheres neste meio - magros, altos e bonitos. Será mesmo assim?