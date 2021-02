A mensagem oculta que Munch escreveu em 'O Grito'

"Só pode ter sido pintado por um louco". A mensagem, em letras quase invisíveis no canto superior esquerdo da famosa pintura de Edvard Munch "O Grito", foi escrita pelo próprio artista. A conclusão da extensa investigação realizada pelo Museu Nacional da Noruega vem assim resolver um dos maiores mistérios da arte moderna, cujo debate, durante décadas, colocava a possibilidade de um ato de vandalismo.





A obra-prima do expressionismo é uma das mais famosas dos tempos modernos e retratada como uma representação intemporal da ansiedade humana.

Com recurso a infravermelhos, os curadores analisaram a mensagem que foi escrita já depois de a pintura estar terminada e compararam-na com notas e cartas escritas por Edvard Munch. "A escrita é sem dúvida de Munch", afirmou, citada pela CNN, a curadora do museu Mai Britt Guleng. "A caligrafia em si, assim como os acontecimentos que ocorreram em 1895, quando Munch mostrou a pintura na Noruega pela primeira vez, apontam na mesma direção".

Desde que foi brevemente roubado em 2004, o quadro foi raramente exibido e foi alvo de uma extensa conservação no museu com vista a uma nova exposição.



Os especialistas acreditam que a mensagem presente no quadro poderá ter sido a reação do pintor noruguês aos críticos que punham em causa a sua saúde mental na altura em que foi exibido pela primeira vez.