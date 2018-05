A carregar o vídeo ...

Veja o vídeo realizado em exclusivo para a SÁBADO.

Entre o desconforto dos tabus e as derrapagens à esquerda, Manuel Cardoso acompanhou o 22.º Congresso do Partido Socialista com um olhar crítico. Por um lado, considera que António Costa precisa de novas plataformas para alcançar o público millennial. Por outro, concede que é perfeitamente aceitável ver a final da Champions enquanto se ignora o discurso de Pedro Silva Pereira.