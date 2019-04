Estima-se que cerca de 20 mil portugueses sofram da doença de Parkinson, uma perturbação cerebral que provoca tremor, lentidão, rigidez, dificuldade em iniciar ou controlar os movimentos, problemas de equilíbrio, perda de memoria, problemas de fala e de deglutição.

"A prevalência global na União Europeia é de 1.6 casos por 100 habitantes. Os números em Portugal não se afastam sensivelmente destes valores. A incidência média da doença no nosso país é de 15 a 20 novos casos por ano por 100.000 habitantes", diz à SÁBADO Maria José Rosas, neurologista do Instituto CUF Porto. "A doença é mais frequente no homem do que na mulher numa proporção de 3 para 2."

Os sintomas são provocados pela redução dos níveis de dopamina, uma substância que funciona como mensageiro químico no cérebro, nos centros que comandam os movimentos do corpo. A doença é progressiva, mas pode ser atenuada com medicação que repõe os níveis de dopamina, explica à SÁBADO Martinho Pimenta, neurologista no Hospital CUF Infante Santo.



Apesar do choque do diagnóstico, os doentes podem ter uma vida quase normal. Foi isso que garantiram à SÁBADO Avelino Sobral, de Lisboa e António Luís, do Porto.





Avelino Sobral, 71 anos

"Fui diagnosticado há onze anos. Senti o primeiro sintoma quando tive um acidente de viação no Campo Grande, em Lisboa. Tive de travar e bateram-me por trás. Não foi nada de especial. Fiquei enervado, mas nada de mais. O carro até era alugado. Mas quando fui preencher a declaração amigável percebi que não conseguia escrever. Teve de ser outro dos condutores a preencher a declaração. Fui para o escritório da empresa de construções que criei, depois liguei à minha mulher a contar o que se tinha passado e fomos à clínica da CUF em Belém.

Assim que ouviu o que se tinha passado, a médica disse logo que desconfiava ser doença de Parkinson e indicou-nos para um neurologista. Eu não sabia o que era a doença. Na altura não tinha empregado de escritório e era eu que fazia os orçamentos de todas as obras, não tinha tempo para ler. Também era uma doença de que não se falava muito na altura."





Quais são os sintomas da doença de Parkinson?

Martinho Pimenta: Os sintomas da doença de Parkinson são o tremor, a rigidez, a bradicinesia e a instabilidade postural. Mais comumente a doença inicia-se por tremor de um membro. É caracteristicamente um tremor de repouso, que na fase inicial pode não ser constante. Com a evolução da doença os outros membros vão ficando afetados.A rigidez é o aumento do tónus muscular. É a resistência que o médico sente ao mobilizar passivamente os segmentos dos membros na observação do doente. Na doença de Parkinson pode sentir-se uma resistência intermitente e regular semelhante a uma roda dentada.

A bradicinesia significa lentidão dos movimentos. Nas fases mais evoluídas da doença é desde logo aparente pela dificuldade em iniciar um movimento, e por demorar mais tempo para realizar tarefas simples, como vestir-se ou fazer a higiene. Nas fases iniciais da doença pode não ser de imediato aparente e pesquisa-se pedindo ao doente que execute movimentos repetitivos, como os de abrir e fechar as mãos. Assiste-se a uma reduzida velocidade de execução e a progressiva diminuição da sua amplitude até à cessação do movimento.A instabilidade postural, com desequilíbrio na marcha ocasionando quedas, não ocorre habitualmente no início da doença e sempre que isto aconteça num quadro de parkinsonismo, poderá não tratar-se da doença de Parkinson, mas sim de um parkinsonismo atípico, conjunto de doenças com que pode confundir-se.

Para além dos sintomas motores atrás descritos, há que mencionar os sintomas não motores, a que atualmente se dá enorme importância porque alguns deles podem anteceder por vários anos a doença tal como é hoje ainda diagnosticada, o que virá a permitir um diagnóstico mais precoce. Falamos da obstipação, da hipotensão ortostática e síncopes, das alterações do olfacto, das perturbações do sono, da depressão. A sua importância reside ainda no facto de se reconhecer que a doença de Parkinson não é uma doença limitada ao cérebro, mas apresenta-se como uma doença sistémica em que a inervação autonómica de vários órgãos (intestino, coração) está comprometida.

"Fiz exames e o diagnóstico foi confirmado. Disseram-me que era uma doença em que as células do cérebro morrem. Foi quando comecei a sentir um nervoso por dentro. Nunca tinha estado doente.

O médico recomendou que continuasse a trabalhar. Fazia cálculos, orçamentos para a construção de prédios e isso é bom para estimular o cérebro. Ainda bem, porque eu gosto do que fazia e até me esquecia da doença. Comecei a acordar muito cedo e às 6 da manhã já estava na rua a fazer caminhadas na mata de Benfica. Ainda hoje caminho, uns três a quatro quilómetros. O médico também recomendou que fizesse natação, mas não tenho paciência.

Agora que estou a fechar a empresa, porque já não consigo fazer tudo o que fazia, e tenho mais tempo é que penso na doença e começo a assustar-me."





O que provoca a doença? Há fatores de risco?

Martinho Pimenta: A origem da doença de Parkinson é desconhecida. É uma doença do idoso, raramente ocorre em idades mais jovens, antes dos 40 anos, mas neste caso os fatores genéticos são determinantes. Em menos de 5% dos casos a doença é hereditária.

A exposição a pesticidas e a metais pesados, como o chumbo, bem como o consumo excessivo de lacticínios na alimentação estão associados a um maior risco de desenvolver a doença de Parkinson. Também a remoção dos ovários na mulher, bem como a hipertensão arterial são considerados fatores de risco.

Por outro lado há também fatores protetores ou de risco diminuído, como seja o consumo de café, chá verde e chá preto. Os níveis elevados de ácido úrico no sangue, sobretudo nos homens, foi também recentemente demonstrado conferir risco diminuído e relacionado com uma progressão mais lenta da doença . O risco da doença de Parkinson parece diminuir aproximadamente em 40% entre fumadores, contudo ainda se debate se esta associação é causal.





"Tomo nove comprimidos distribuídos entre o pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar. Os medicamentos vão perdendo efeito, porque o corpo habitua-se e tem de ser feito um acerto. Não sinto sintomas. Só quando me enervo é que começo a tremer. Por isso procuro não me enervar. Mas às vezes é difícil. No trânsito, por exemplo.

Mas ao fim de 11 anos nunca pensei estar assim, bem. Achei que estaria muito pior. Ao fim ao cabo, o Parkinson não afetou a minha vida. Notava apenas quando tinha reuniões em que estava de pé e começava a tremer. Mas isso resolvia-se.

Hoje estou reformado, mas continuo a trabalhar, ajudo uns ex-funcionários que trabalham por conta própria. Não fico em casa. Aconselho a todos que tenham a doença que não fiquem parados em casa. Até quando vou de férias para a terra da minha mulher, em Grândola, faço caminhadas, junto ao mar. Gosto muito e ando bem."



António Luís, 60 anos

"Fui diagnosticado com doença de Parkinson há seis anos. Já tremia porque sofro de tremor essencial desde os 15 anos. É uma desordem neurológica que não tem uma causa conhecida e surge por fases. Mas há seis anos perdi o olfato. Estava numa loja para comprar um perfume e era tudo igual para mim.

Percebi que devia ser um problema neurológico e marquei consulta com um neurologista. Não fui logo diagnosticado com a doença de Parkinson. O diagnóstico é difícil porque a doença é progressiva. Mas comecei a tomar medicação relacionada com a doença."





Como se manifesta a doença no cérebro?

Martinho Pimenta: Como doença neurodegenerativa que é, a doença deve-se à morte prematura de neurónios produtores de dopamina, um neurotransmissor essencial para o movimento. A região cerebral mais afetada é a substância nigra no tronco cerebral e a sua escassez em dopamina altera o circuito de conexões nos gânglios basais, conjunto de núcleos de substância cinzenta na base do cérebro essenciais para o bom desempenho e harmonia do movimento. Pode pôr-se em evidência a perda de dopamina no cérebro por tecnologias de imagem, usando o SPECT ou o DATSCAN ou por técnicas especiais de ressonância magnética. Nos estudos de autópsia, pela microscopia podemos constatar não só a perda de neurónios dopaminérgicos, mas também identificar uma proteína anómala que neles se deposita, a alfa-sinucleína, que caracteriza biologicamente a doença.

"Recebi o diagnóstico em circunstâncias bizarras. Fui acompanhar a minha mãe, que também tem tremor essencial, a uma consulta na CUF e fiquei na sala de espera. Quando terminou a consulta, a médica pediu para falar comigo. Disse-me que a minha mãe não tinha doença de Parkinson, mas que eu devia ter por causa da forma como andava e a minha postura. Não tinha notado que a minha postura se tinha alterado.

Fiz um exame de medicina nuclear, intitulada cintilografia, que avalia o estado das células que produzem dopamina. E o resultado indicou perda de células que produzem dopamina. Já estava desconfiado e conheço muitos médicos. Mas o impacto do diagnóstico foi grande. Sei que é uma doença da qual não se morre, mas não se sabe como é que se acaba."





Como é feito o diagnóstico?

Martinho Pimenta: O diagnóstico da doença é essencialmente clínico, não havendo necessidade de recorrer a investigações específicas na maior parte dos doentes. Baseia-se na existência de pelo menos 2 de 4 sintomas: tremor, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural -conjunto a que chamamos parkinsonismo.





"Alteraram a minha medicação e tive de fazer algumas alterações ao meu estilo de vida. Sou muito guloso, mas tento fazer uma alimentação saudável. É que os medicamentos que fornecem a dopamina são absorvidos no intestino e se estes estiverem a funcionar mal a absorção da dopamina não é feita nas doses ideais. Por isso evito o leite e produtos com lactose.

Tenho uma vida normal porque os medicamentos atenuam os sintomas. É um equilíbrio instável.

Sou advogado e lido com situações de conflito. Sinto mais tremor quando fico nervoso, mas preparo-me para enfrentar estas situações e corre bem. Não reduzi o número de horas de trabalho porque, neste caso, parar é mesmo morrer."





Quais os tratamentos disponíveis?

Martinho Pimenta: Há um conjunto de tratamentos disponíveis para a doença de Parkinson que podemos sistematizar em tratamentos farmacológicos, de reabilitação e tratamento cirúrgico.A levodopa continua a ser o fármaco de eleição sendo o mais eficaz no controlo dos sintomas. Contudo o seu uso ao fim de uns anos pode desenvolver complicações motoras, pelo que nas fases iniciais da doença a sua instituição pode ser protelada. Um conjunto de outros fármacos conhecidos por agonistas dopaminérgicos pode ser inicialmente prescrito e mantido ao longo da doença. Outras classes de fármacos têm sido desenvolvidos no sentido de melhorar os níveis de levodopa ou de atenuar os seus efeitos adversos e complicações tardias.

Os tratamentos de reabilitação devem integrar o programa terapêutico. A marcha, o equilíbrio e a rigidez beneficiam com o exercício físico. O controlo dos movimentos disfuncionais, a recuperação e a manutenção da amplitude dos movimentos articulares, o alongamento e fortalecimento muscular, o treino da destreza manual, a reabilitação da voz e da escrita devem acompanhar a terapêutica farmacológica.





"Faço golfe todos os fins de semana, faço ginásio e caminhadas regularmente. Tenho um braço mais trémulo que outro, mas os sintomas são pequenos ou grandes consoante se veja o copo meio cheio ou meio vazio.

A medicina tem evoluído muito e no limite há a cirurgia que faz uma estimulação profunda do cérebro. Ainda consigo ser autónomo e fazer tudo. Não me posso dar ao luxo de ter receio do futuro, porque assim não consigo lidar com o problema. Afinal, só o peru é que morre na véspera."





Como se processa a cirurgia?

Martinho Pimenta: É um ato cirúrgico complexo eficaz e com riscos aceitáveis, usando tecnologia sofisticada e dispendiosa, com indicação em doentes em que a terapêutica farmacológica já não consegue controlar os sintomas ou as complicações da doença. Com o doente acordado e colaborante faz-se a introdução de elétrodos na profundidade do cérebro, orientados por tecnologia de imagem rigorosa e precisa, por forma a restabelecer a normalidade nos circuitos de conexão dos gânglios basais, alterados pela escassez de dopamina, impondo-lhes novas frequências de estimulação.

Qual é o prognóstico da doença?

A doença de Parkinson é uma doença heterogénea, tanto geneticamente como nas suas manifestações clínicas. O seu prognóstico é variável, dependendo de fatores como condições assistenciais e doenças associadas, mais frequentes nas idades avançadas em que ocorre. Não havendo tratamento curativo, isto é dirigido à causa da doença, dispomos contudo de tratamentos sintomáticos, que de qualquer forma modificaram substancialmente a qualidade de vida destes doentes.