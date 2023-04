A conspiração para matar Jesus

Com 1,67 metros de altura, cabelo encaracolado e curto, barba escura e pele morena, Jesus não se destacava entre os judeus. Usava uma túnica bege até aos joelhos, de mangas curtas, explica a professora do King’s College, Joan E. Taylor. Por cima, teria um manto que serviria de cobertor à noite. O seu rosto, que não era conhecido entre os soldados romanos nem entre os guardas do templo de Jerusalém, seria mais parecido com os judeus iraquianos dos dias de hoje. "Jesus não tinha traços distintos, nem a aparência europeia. Várias moedas da época retratam os homens judeus com barba e cabelo curto, ele seria como eles", diz a autora do livro What Did Jesus Look Like? (Como era Jesus). Joan E. Taylor reforça que Jesus pareceria um homem pobre. "Provavelmente teria um ar desgrenhado, despenteado, porque o filósofo Celso, quando escreveu sobre Jesus, defendia que era embaraçoso ele não tomar conta de si", diz à SÁBADO.