Há um sítio em Perth, Austrália, onde todos os turistas querem parar para tirar uma fotografia. É uma pequena casa de madeira azul no rio Swan onde se para de dia ou de noite, faça chuva ou faça sol, para que não se perca o registo. A câmara municipal até já foi obrigada a construir uma casa de banho pública perto, para resistir à procura. Para o seu dono, Tom Natrass, o segredo está em manter a sua autenticidade."A última vez que a renovámos não chamámos nenhum arquiteto porque não íamos modificar a estrutura de madeira", aponta Tom em conversa por email com a. "E quando chegámos à altura de decidir a cor com que a íamos pintar escolhemos o azul porque um amigo da família tinha visto umas casas de madeira lindas na costa este dos Estados Unidos."A Crawley Edge Boatshed, como foi batizada pela família Natrass, foi construída nos anos 20 e trocou de mãos algumas vezes, neste século de existência. "Em 1944, a casa passou para os meus avós quando eles compraram um terreno à frente dela para construir a casa de família", recorda Tom à SÁBADO. Entretanto a casa foi comprada por e totalmente mudada. As paredes de madeira deram lugar a placas de amianto e as janelas foram todas tapadas. "Em 2001, a casa volta para a nossa família em muito mau estado. Era um perigo para a saúde pública, uma vez que tinha o amianto todo a desfazer-se. As autoridades locais até já tinham ameaçado que iam demolir a casa. Foi aí que decidimos renovar e devolver-lhe a sua personalidade."

A pouca acessibilidade da casa não tem sido um impedimento para que centenas de pessoas passem por lá diariamente. Para a visitar é preciso estacionar o carro nas ruas residenciais da cidade e atravessar a pé uma estrada muito movimentada. Ainda assim, a pequena casa de arrumos "tem atraído cada vez mais locais, recém casados e os seus convidados à procura de uma fotografia especial e muitos turistas de todo o globo", afirma Tom. "A casa também já foi usada como pano de fundo para muitas sessões profissionais, muitas publicidade de televisão e até capas de revista."



A casa de banho de 200 mil euros



Em torno da casa a água do rio não ultrapassa o metro de profundidade, e mesmo assim isto só acontece no inverno. "Depois de chover muito, o nível da água do sobe e inunda o cais, o que dá a sensação que a casa está a flutuar sozinha no rio", acrescenta Tom. Os seus atuais donos também têm bastante cuidado com ela para que continue a ser um bom ponto turístico. "Fazemos uma manutenção à pintura de dez em dez anos e ao deck de dois em dois", avisa.



São todas estas especificidades que fazem desta casa tão popular. Aliás, a cidade de Perth investiu 200 mil euros na construção de uma casa de banho perto do sítio, porque a mais próxima era num restaurante a dois quilómetros e já não era suficiente para toda a gente. Esta vai ser totalmente dependente de energia solar.