Burleigh contou mesmo um episódio em que tinha cerca de quatro anos e no qual a mãe o levou a uma aula de natação e o levou consigo para o balneário feminino para o ajudar a vestir. "Como tinha pelos púbicos e parecia muito mais velha, uma senhora repreendeu a minha mãe, gritou connosco. A minha mãe tentava explicar, mas as pessoas não acreditavam."Burleigh foi inscrito pelos pais num ensaio clínico para perceber a evolução da sua doença e fazer um acompanhamento da criança. O processo de avaliação deixava o jovem desconfortável, mas o mesmo acabou por se adaptar. Por volta dos nove anos de idade, os médicos que acompanhavam o jovem descobriram uma fórmula que ajudou a desacelerar o processo de amadurecimento do corpo.Durante os anos da adolescência, Burleigh confessa ter sido precoce em muitas coisas. "Comecei a fumar tabaco aos nove anos e erva. E depois foi acontecendo o efeito bola de neve", contou o homem de 34 anos.Aos 12 anos deixou de receber medicamentos e conta que a descarga de hormonas que surgiu então intensificou o seu mau comportamento. Com essa idade arranjou uma namorada de 17 anos que o introduziu ao LSD. Certa vez levou a droga para a escola e um amigo sugeriu que colocassem a droga na bebida de uma rapariga da turma. "Uma hora depois, estava na aula quando a minha amiga que tomou o LSD sem saber entrou em desespero, abraçou-me e começou a chorar porque não entendia o que se estava a passar", contou Burleigh. "Eu confessei o que tinha feito e ela foi levada para o hospital e eu fui detido."A detenção levou a uma suspensão do jovem que foi proibido de estudar em qualquer escola daquele distrito escolar. O jovem Patrick foi então enviado para um colégio militar a milhares de quilómetros de casa, mas acabou por ser expulso daí também.

Mas aos 14 anos começou a confundir-se mais com os jovens da sua idade e a sua puberdade precoce deixou de ser tema. Passou a estudar mais, fazer desporto e a sonhar com a faculdade.



Patrick dedicou-se a começar a escrever e a falar da sua condição. Recentemente começou a pesquisar sobre o seu avô e bisavô que também padeciam de testotoxicose. Foi assim que descobriu que o seu avô foi o mais jovem soldado americano na Primeira Guerra Mundial, porque aparentava ter 20 anos quando na verdade tinha metade dessa idade. "Ele fugiu de casa e alistou-se com outro nome. Foi mandado para a frente de combate e o primeiro trabalho que teve foi ser motorista de oficiais.



Na Europa o bisavô terá fugido para Paris onde visitou vários bordéis e levou uma vida boémia, até ser descoberto pelos militares uqe o mandaram de volta para a guerra. Só então foi descoberto que o bisavô de Burleigh tinha na verdade 13 anos de idade e não 22 como pensavam. O jovem soldado foi mandado de volta para os Estados Unidos. "Aos 14 anos, ele já tinha vivido mais do que muitas pessoas em toda sua vida", conta Patrick.



A testotoxicose é causada por mutações do gene do recetor LH, responsável por ativar a ovulação em mulheres e a produção de testosterona em homens. Essa mutação faz com que os testículos comecem a produzir testosterona muito cedo. As estimativas é que haja apenas mil pessoas que padeçam desta condição no mundo inteiro. A condição é hereditária e há 50% de hipóteses de o bebé nascer com testotoxicose.