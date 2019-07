Mas as autoridades não foram a tempo de impedir que as fotografias do corpo da jovem chegassem às redes sociais com uma hashtag: #ripBianca (descansa em paz, Bianca). Começando pelo 4chan, a fotografia fez o seu caminho até chegar ao Instagram, onde a divulgação e partilha foi sendo cada vez mais rápida, mais do que a velocidade com que as publicações eram denunciadas e retiradas.



"Cremos que ele tirou e distribuiu fotografias do cadáver na plataforma Discord (um chat dedicado a jogadores online)", informou a polícia de Utica em comunicado. Membros deste chat que viram as imagens também alertaram as autoridades. A jovem costumava fazer streaming (transmitir em direto) enquanto jogava no Discord. Enquanto mostrava as fotografias, Clark provocava os seguidores de Bianca para conseguir reações destes.



Segundo as autoridades no local - e como comprovam as imagens que circularam na Internet - o homem tirou fotografias junto ao corpo da jovem, tapado por um pano verde, enquanto sangrava dos ferimentos que tinha no seu pescoço, autoinflingidos. Outras fotografias mostram o jovem dentro do carro com uma fotografia onde se podia ler: "Aqui vai o Inferno. É a redenção, certo?" e depois uma fotografia do corpo da namorada, com a legenda "Desculpa Bianca".



Brandon Clark foi partilhando fotografias na sua conta de Instagram, através das stories, e no Snapchat. Todas as suas contas de redes sociais foram encerradas e todo o conteúdo apagado. Quando a conta foi apagada, podia ler-se na descrição: "10/06/1997 - 7/14/19. Saibam apenas que agora já não sinto dores". O homem de 21 anos está no hospital a recuperar dos ferimentos que infligiu a si próprio. Chegou ao hospital em estado crítico, mas o prognóstico é positivo.



A morte de Bianca e a forma como as fotografias do seu corpo foram espalhadas pela Internet lançaram o debate. Os utilizadores das redes sociais questionaram as capacidades das plataformas digitais em travar a partilha de conteúdo violento. O Instagram, através de um comunicado, afirmou: "Os nossos pensamentos vão para aqueles que foram afetados por este acontecimento trágico. Estamos a tomar todas as medidas para remover o conteúdo das nossas plataformas".



A família de Bianca emitiu um comunicado onde descreve a rapariga que tinha terminado recentemente o ensino secundário e que estava a preparar-se para ir para a faculdade como "uma artista talentosa, uma irmã, filha e prima amada e uma jovem maravilhosa". "O sorriso da Bianca iluminava as nossas vidas. Vai ser sempre lembrada como a nossa princesa", escreveu a família.



Segundo as autoridades, os dois jovens conheceram-se há pouco mais de dois meses através do Instagram. Trocaram mensagens até que se encontraram face-a-face e começaram a namorar. Já tinham inclusive conhecido a família um do outro.

No fim-de-semana Bianca Devins, de 17 anos, estava pronta para ir a um concerto na cidade de Nova Iorque com o seu namorado, um homem quatro anos mais velho. Na manhã seguinte, a jovem foi encontrada morta junto a um carro na sua cidade, com a garganta a apresentar sinais de ter sido cortada.O jovem namorado de Bianca divulgou, nas redes sociais, fotografias do corpo da rapariga. A Polícia de Utica, em Nova Iorque, recebeu várias chamadas às 7h20 da manhã de domingo alertando para o corpo de uma mulher e para um homem que alegadamente se estava a tentar suicidar. O agressor terá também chamado a polícia, segundo o jornal The New York Times. Chegados ao local, os agentes impediram Brandon Clark de se suicidar e detiveram o homem, sob suspeitas de homicídio.