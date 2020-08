ePaper ou encontre-o nas bancas a 26 de agosto de 2020.

Se há sítios a que devemos ir pelo menos uma vez na vida, há pratos que devemos comer pelo menos uma vez no verão. Note: não falamos de receitas comuns que encontra em qualquer tasquinho esmerado, falamos das especialidades daqueles restaurantes com filas de espera, com nome e com "clientes da casa".Numa volta pela costa portuguesa (com alguns desvios ao interior) este é o passaporte que deve carimbar até ao final do verão - e já não falta tudo. Dentro do imaginário da comida leve e que lembra mergulhos, escolhemos de tudo um pouco: peixe e marisco, sopas e fritos, à beira-mar e ao pé do rio. Ainda há tempo para esta viagem.Sobreiras Altas, Melides • 269 442 851 • 11h-23h; fecha à 2.ª • €30Com a humildade de que só os melhores são capazes, Dona Fátima dispara: "Qual segredo, não há segredo nenhum, esta sopa é só azeite, alho, espinafres, amêijoas boas e um pão..." Paramo-la logo ali: "Mas isto não é um pão qualquer, Dona Fátima, olhe que não." Com a confiança de que só os mais talentosos são capazes, a Dona Fátima continua: "Claro que não. Este pão ainda é feito da forma mais antiga. Com o pão de Lisboa não fazia isto." E isto é, sem pudores, uma das melhores sopas do País.