Sete jovens chefs que se distinguiram em 2020 partilham as suas receitas para a Consoada e as suas mercearias e padarias de eleição. Juntamos-lhe as nossas sugestões para ceias takeaway, restaurantes, vinhos, os melhores fritos e doces e as causas solidárias que pode apoiar.



Sara Verde Restaurante Emotivo, Porto

Não é qualquer um que muda de vida aos 34 anos, depois de 17 dedicados à fotografia, como fez Sara Verde. Talvez por isso o restaurante que abriu no Porto em agosto, o Emotivo, não seja um qualquer. Há dois menus de degustação, cada um dedicado a uma região portuguesa (que troca a cada dois meses) e a escolha do que o cliente vai comer resulta de um breve jogo de tabuleiro com a chef. "É preciso confiar para ir a um sítio onde não se escolhe nada", diz. Sara sempre gostou de cozinhar, mas nunca pensou ser cozinheira. Depois de a crise anterior a ter deixado "com a vida virada do avesso", sem estúdio nem clientes, Sara, natural de Aveiro, matriculou-se na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Foi em 2013. Desde então trabalhou em restaurantes como LSD, Porta 4 ou O Amor É, ganhou estaleca - "eu era um espírito livre, sem patrões nem horários" - e abriu um sítio seu. Apesar da pandemia, ainda não fechou um dia sem faturação. "Quando isto acalmar, tudo leva a crer que as coisas vão correr bem."