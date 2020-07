5 grandes séries para desconfinar à frente da televisão

Alex Garland

Uma das melhores formas de desconfinarmos as nossas vidas é abraçar os prazeres do confinamento. Ao transformar a reclusão num intermezzo amoroso com as séries que entusiasmam, aceita-se a luz crepitante da fogueira das histórias que nos consola há 15 mil anos. Enquanto atravessamos uma Idade Doirada da intriga para os pequenos ecrãs, as tramas ficcionais dão estímulo e sentido à história ciclotímica da vida real. Segundo a "Poética" de Aristóteles, não há mais do que um punhado de situações dramáticas para serem contadas. Mas as melhores séries em streaming da atualidade demonstram que as formas de as narrarmos são infinitas.Se quisermos temperar a dor de tempos tão agitados, as adaptações de escritores populares são uma boa senha de acesso ao discreto palácio da indulgência: excetuando Ozark, fruto da imaginação de Bill Dubuque, um argumentista e showrunner cuja carreira tem sido construída no fascínio pela aldrabice dos esquemas financeiros (Um Homem de Família, The Accountant – Acerto de Contas), as grandes narrativas serializadas deste ano surgiram primeiro na mente de autores de forte impacto público e global. Alex Garland (Devs), Philip Roth (A Conspiração Contra a América), Erle Stanley Gardner (Perry Mason) e Stephen King (The Outsider) venderam, em conjunto, muitos milhões de exemplares, embora pudessem ser desagradáveis uns com os outros caso se reunissem a uma mesa de jantar - Garland irritar-se-ia com as fórmulas esquemáticas de Gardner, e Roth levantaria o sobrolho às emoções primevas exploradas por King (com o sexo como honrosa exceção). As diferenças entre eles, e entre as versões que de obras deles se engendraram, fazem as nossas delícias de 2020.é diferente em tudo, até por se tratar de um projeto original, concebido, escrito e dirigido por Garland para o formato. Ele é um escritor e cineasta marcado pelo signo da virulência biológica (o argumento de 28 Dias Depois) e da disrupção hi-tech (a parábola sobre inteligência artificial de Ex-Machina), perfeito, portanto, no horóscopo deste ano. Minissérie de oito episódios disponível na HBO Portugal, confirma em Garland o rigor da escrita de um Isaac Asimov e a ansiedade matemática dos enquadramentos de um Kubrick, graças à história de Lily Chan, especialista em criptologia (a japonesa Sonoya Mizuno, possível diva andrógina para o século XXI) e do seu namorado russo, Sergei, um especialista em IA (Karl Glusman) que desaparece após ser recrutado para a unidade secreta da empresa de computação quântica onde ambos trabalham. A empresa, instalada em frondosa floresta nos arredores de Seattle, é uma espécie de Arca de Noé da idade digital, dirigida por Forest (Nick Offerman, de Parks and Recreation), geek de meia-idade cuja fortuna empalideceria Jeff Bezos. Forest revive em loop a tragédia do desaparecimento da filha criança, Amaya - é o nome da empresa, cujo centro geográfico está preenchido por um totem gigantesco da miúda, antecedendo o bunker que encerra gaiolas de Faraday, processadores de velocidade estonteante e um segredo que poderá alterar a Humanidade.Em atmosfera de iminência apocalíptica (de novo na mouche do zeitgeist), registada com uma precisão de fazer estremecer o hipocampo, Devs não poderia estar mais longe de outra minissérie em streaming na HBO,. Baseada num dos romances mais clássicos (e autobiográficos) de Philip Roth, adaptado pelo grande David Simon (The Wire, The Deuce) em colaboração com Edward Burns, trata-se de um exercício de História alternativa: nuns EUA assomados pelo espectro do fascismo, Roosevelt acaba por perder as eleições de 1940 a favor de Charles Lindbergh, o infame herói aviador conhecido pelas simpatias nazis. O timing da série é deliberadamente trumpiano, o que reforça os arrepios na espinha cada vez que a família Levin, tão judia e nova-iorquina como Roth e envolta num irrepreensível production design, se tenta manter à tona das águas conspurcadas pelo avanço predatório da extrema-direita em plena Segunda Guerra Mundial.As batalhas desão outras, mais ancestrais (mas não menos arrepiantes). Igualmente um produto HBO, é de novo uma minissérie, desta vez a afundar os dentes no penúltimo romance do supra-prolífico Stephen King, onde o estranho parte de dentro, como quase sempre no mestre – aqui, o inimigo somos nós. Um espírito antigo apodera-se de Terry Maitland (Jason Bateman, a dirigir os primeiros dois episódios), pacato pai de família que se transforma em assassino sangrento apesar de não ser possível ter estado em dois locais em simultâneo. Escrito pelo próprio King com o auxílio de Richard Price (The Night Of) e de outro bom romancista, Dennis Lehane ("Mystic River"), "The Outsider" é um inquérito policial de esquadra enraizada nas trevas, conduzido pelo perplexo - e aqui inexcedível - Ben Mendelsohn a meias com uma médium que sofre de Asperger, Holly Gibney (Cynthia Erivo, extraordinária). Vê-se como um jogo de cartas entre Rex Stout e Lúcifer ao centro de um show de vudu.É já sob as graças da Netflix que surge a 3ª temporada de, onde Jason Bateman é igualmente corealizador e, agora, intérprete principal, numa saga familiar - mas que família... – com cheiro a pântano e notas chamuscadas de cem dólares. Os Byrde, obrigados a voar até às Ozarks, rede fluvial no coração do Missouri, para não levarem com duas cargas de chumbo, prosseguem a fuga para a frente na tentativa de lavar parte da fortuna de Omar Navarro, traficante de droga mexicano que resolve os problemas a tiro e catanada, através do casino flutuante que adquiriram. Mas os problemas acumulam-se como uma dermite que faz ferida: Wendy Byrde (Laura Linney no melhor papel da carreira) tem projetos pessoais, o irmão dela, maníaco-depressivo, não sabe quando calar-se e Helen Pierce (Janet McAteer), a advogada de Navarro, vela pelos Byrde como o anjo da morte. É trágico, é um pouco pulp e é magnífico.Ainda mais subterrâneo é, que vai a meio da primeira temporada, de novo na HBO - não há fome que não dê em fartura. Trata-se de uma revisitação proletária do célebre advogado de Erle Stanley Gardner, que nos habituámos a ver enquanto defensor dos fracos e inocentes na série da CBS entre 1957 e 1966. Prequela sobre os primeiros anos de Mason (Matthew Rhys, de The Americans) como detective privado na Los Angeles da Grande Depressão – estamos em 1932 e a cidade arfa num calor de esgoto, mendigos e polícias corruptos –, os oito episódios inaugurais versam o mesmo caso, o de um bebé assassinado durante uma entrega avultada de dinheiro, com ruas estreitas e becos dramatúrgicos onde se encurralam procuradores andrajosos, agentes em queda, videntes de multidões e evangelistas com caruncho. Um carnaval negro com luz ténue ao fundo do túnel, para nos distrairmos de uma realidade que vai ultrapassando a ficção.