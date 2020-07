Escritor comprou 400 cópias do próprio livro para entrar na lista dos mais vendidos

testa-de-ferro utilizado pelo ex-primeiro-ministro.



Em declarações ao juiz Carlos Alexandre, Carlos Santos Silva respondeu que emitiu uma ordem às suas empresas no sentido de adquirirem milhares de exemplares do livro, que foi um sucesso comercial. Motivo invocado: fê-lo "para ajudar um amigo".

O escritor britânico Mark Dawson confessou ter comprado 400 cópias do seu mais recente livro The Cleaner para que este entrasse diretamente na lista dos dez mais vendidos do jornal Sunday Times, um empreendimento que lhe custou cerca de 3,6 mil libras (perto de quatro mil euros). A obra subiu da 13ª posição para a 8ª na lista dos mais vendidos dentro da ficção, tendo o autor conseguido cumprir o seu objetivo. Mas agora o Sunday Times decidiu retirar o seu livro da lista.Em declarações ao seu próprio podcast, o The Self Publishing Show, o autor explicou que que quando a Nielsen BookScan, empresa responsável por divulgar a lista, publicou o gráfico de meio da semana, Dawson percebeu que o seu livro estava na 13ª colocação, tendo vendido cerca de 1.300 cópias naquela semana, bem longe do top 10. Perguntou então a editores estrangeiros se lhe comprariam o livro diretamente, caso ele comprasse as obras no Reino Unido. E foi exatamente isso que aconteceu, fazendo disparar as vendas daquela semana.A Nielsen já informou que está a investigar o caso e que o autor não irá aparecer na lsita dos dez mais vendidos desta semana.Em Portugal o antigo primeiro-ministro José Sócrates é suspeito de ter pedido a amigos que comprassem milhares das cópias do seu livro A Confiança no Mundo num valor total de 170 mil euros. O Ministério Público diz que o objetivo era inflacionar as vendas da obra. O livro do antigo governante e principal suspeito da Operação Marquês vendeu mais de 12 mil exemplares em menos de um mês. MP suspeita que cópias tenham sido compradas com dinheiro pertencente ao amigo de Sócrates, Carlos Santos Silva, alegado