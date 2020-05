Ryan Murphy põe idade de ouro de Hollywood na Netflix

Nesta versão revisionista glam da cidade dos sonhos no final da Segunda Grande Guerra, Ryan Murphy e Ian Brennan mergulham-nos, como nas piscinas frescas de azulejos rosa em Malibu, numa Hollywood alternativa, onde as origens étnicas, o género ou as preferências sexuais não são obstáculos ao happy-end. Mas há uma prancha em comum entre a realidade das colinas de L.A. ou dos backlots dos grandes estúdios da idade dourada do cinema com a ficção de néon, roupas vaporosas e alguma justiça social: para chegar ao topo, vale tudo.Hollywood seria um projeto inteligente e cheio de zonas cinzentas, para usufruto e reflexão, caso não encaixasse no registo a que Ryan Murphy jamais fugiu – nem nunca tentará, é essa a sua natureza criativa –, o da soap opera saturada de lantejoulas, música e um verniz kitsch que é o coração reluzente dos seus anteriores sucessos, Glee e American Horror Story.A ideia e o critério é dar palco, rosto, voz e sexo aos que nunca acederam às luzes da ribalta, ou aos que foram obrigados a esconder a sua verdadeira natureza para brilhar no grande ecrã e ser apreciados nas capas das revistas, sobre o star-system, em todas as casas da classe média dos EUA: por aqui andam Rock Hudson (Jake Picking, que recorre aos serviços sexuais remunerados do funcionário de uma gasolineira para dar largas ao desejo), Hattie McDaniel (Queen Latifah), a afro-americana que conquistou o Óscar de Melhor Actriz Secundária de 1939 por E Tudo o Vento Levou mas não fora autorizada a comparecer na grandiosa antestreia em Atlanta, Geórgia, onde a segregação varria os campos como incêndio sem controlo, ou George Cukor (Daniel London), o grande 'cineasta das mulheres' que jamais pôde assumir publicamente a sua homossexualidade, ao lado de protagonistas fictícios como Jack Castello (David Corenswet), G.I. veterano da batalha de Anzio que terá de levar para a cama matronas do cinema mudo de forma a sustentar a esposa grávida – é a melhor cena do primeiro episódio, com a brava Patti Lupone.Já a luta de valores, as ambivalências, o confronto ético, os ecrãs da consciência, o combate cívico não interessam a Ryan Murphy: Hollywood é tão fino e transparente como Dallas ou Falcon Crest, super-telenovelas yankee dos anos 80, agora de escrita impecável e imaculados valores de produção (décors, adereços, guarda-roupa, banda sonora, é tudo de um luxo quase inverosímil, à beira do conto de fadas gay). Mais para o fim, os escondidos e ignorados de Hollywood ficarão sob o holofote, nem que tenham de fornicar, roubar e aldrabar tudo e todos. Afinal, é só show-business.Série, 7 episódiosDe Ryan Murphy e Ian BrennanCom David Corenswet, Laura Harrier e Darren CrissNetflix, em streaming