“Não precisamos de mais alunos de Medicina, faltam é especialistas”

Faculdades de Medicina não abrem novas vagas, mantendo as atuais 1400 distribuídas por sete universidades. Sindicatos acusam Governo de investir “menos do que no tempo da troika”.

O Governo mantém-se inflexível: nem mais uma vaga em Medicina. No ano letivo que arranca em setembro vão manter-se as 1.400 vagas anuais. Segundo afirmou esta sexta-feira Henrique Cyrne Carvalho, presidente do organismo que agrupa todas as faculdades de Medicina, ao jornal Público, "as condições mantêm-se", pelo que a decisão do Ministério da Saúde "será no mesmo sentido" de 2020. Um problema recorrente que alimenta uma dúvida: faltam médicos em Portugal? E que impacto tem a ausência de novas vagas no acesso dos portugueses aos cuidados de saúde?