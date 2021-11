SÁBADO Viajante chega às bancas neste fim de semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O terceiro número da SÁBADO Viajante chega neste sábado às bancas. Desta vez, a escolha para capa recaiu sobre o Dubai, pouco mais de um mês depois da abertura da Expo 2020, um dos maiores eventos internacionais a acontecer em 2021 (após um ano de adiamento em virtude da pandemia).

O emirado árabe é um destino completo, com história, deserto, praia, compras, gastronomia e arquitetura. A pensar em todas estas vertentes, a equipa da sua revista de viagens traz-lhe uma reportagem dos locais a não perder e preparou um conjunto de quatro episódios para o programa de televisão que vai para o ar todos os sábados de manhã na CMTV.





Na revista em papel que chega agora às bancas, há muitos outros pontos de interesse para descobrir. Fomos a Coimbra, a Região Europeia da Gastronomia em 2021, descobrir produtos, produtores e receitas que nunca passam de moda - uma viagem da serra ao oceano com muito para provar.Também na senda gastronómica, fomos à Andaluzia em busca de história e paisagem. De Sevilha a Setenil de las Bodegas, com passagem por Córdoba e Álora, porque Espanha está mesmo à mão de semear.E mesmo às portas de Lisboa, recomendamos um fim-de-semana em Alcochete, terra de sal e de tradições que não vira as costas ao Tejo.Nesta edição daviajamos também até Berlim, num portfólio fotográfico que nos faz ter ainda mais vontade de ir à capital alemã.Quanto à entrevista em destaque desta edição, cabe a Cuca Roseta, com as confissões da cantora sobre os seus destinos preferidos.Além de tudo isto, há crónicas, notícias, questionários, restaurantes com história, vinhos que tem que provar, livros em destaque, sugestões para o Ano Novo e muito mais para descobrir.

Boas viagens, no papel, todas as semanas na televisão e a qualquer momento em sabado.pt/viajante