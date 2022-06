Reveja a nossa viagem pela Extremadura

No sábado passado, a sua revista de viagens foi à descoberta da Extremadura espanhola: Mérida e Zafra. Na primeira, conhecemos a herança romana que ali existe, do famoso anfiteatro à ponte romana, passando pelo anfiteatro, aquedutos e alcáçova. Neste episódio da SÁBADO Viajante que pode agora rever, também pudemos sobrevoar a região desde um balão. A paisagem da Extremadura, ao nascer do dia, teve um encanto especial e, no final, houve tempo para um pequeno-almoço à espanhola. Em Mérida,visitámos também o Museu Nacional de Arte Romana, com a sua rica coleção.