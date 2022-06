Estes são os vencedores do Prémio Nacional de Enoturismo

A primeira edição do evento distinguiu os melhores entre dez categorias. De norte a sul e ilhas, descubra as escolhas de mais de 250 jurados especializados. Um evento com o apoio das revistas SÁBADO e SÁBADO Viajante.

Decorreu nesta sexta-feira, a cerimónia da primeira edição do Prémio Nacional de Enoturismo APENO / Ageas Seguros 2022. O evento, que distinguiu as melhores empresas, práticas e projetos enoturísticos em Portugal, aconteceu em Lisboa, no Altis Grand Hotel e os grandes vencedores já são conhecidos.

Na categoria Melhor Enoturismo de Portugal, a distinção coube à Herdade da Malhadinha Nova, que acabou por levar para casa também o prémio de Melhor Estadia. Foi a única a amealhar dois prémios; Quanto à Melhor Profissional da área, a premiada foi Beatriz Machado, das Caves Nieeport, enquanto o Melhor Chef de Cozinha é Pedro Lemos, da Symington. Na categoria de Melhor Restaurante, triunfou o Torre de Palma by Miguel Laffan e quanto ao Melhor Sommelier, é Sérgio Marques, da Madeira Wine Company.



Esta primeira edição do Prémio Nacional de Enoturismo, que tem o apoio de comunicação do Grupo Cofina, nomeadamente das revistas SÁBADO e SÁBADO Viajante, distinguiu ainda a Taboadella como Melhor Sala de Provas, a Winen’Route como Melhor Empresa Turística, a Adega Mayor como Melhor Projeto Inclusivo e a Casa da Passarella como Melhor Projeto Sustentável.

Maria João de Almeida, presidente da APENO - Associação Portuguesa de Enoturismo, não tem dúvidas quanto ao evento - "Estamos muito felizes com o resultado, foi um sucesso . Foi também a primeira vez que juntámos os players do Vinho e do Turismo numa votação justa, e num evento especialíssimo que une os dois mundos". Sobre o papel da associação, também deixa o seu ponto de vista: "a APENO é única associação dedicada exclusivamente ao enoturismo português e, até à data, não existia nenhuma iniciativa no género, apenas a atribuição de alguns prémios de enoturismo através de outras entidades de alguma forma ligadas direta ou indiretamente ao sector, mas nenhum focado somente no enoturismo. Por essa razão, algum dia este evento teria obrigatoriamente de surgir".

Do painel de mais de 250 jurados fizeram parte reconhecidos jornalistas da área, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefs de Cozinha e sommeliers, e os associados da APENO (organismos oficiais votaram em diferentes regiões da sua, e profissionais do sector e associados, em pessoas e projetos alheios). O Prémio Nacional de Enoturismo é uma parceria da APENO com a Ageas Seguros, tem o apoio institucional do IVV e o Grupo Amorim a patrocinar os prémios, além de outras empresas envolvidas, como o Altis Grand Hotel, a Schott Zwiesel; Alug’Aqui, CRITEC e Gifts 4 Wine.

Ao longo do próximo ano, fique a saber mais sobre os premiados nas revistas SÁBADO e SÁBADO Viajante.