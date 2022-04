Lousã é estrela na CMTV

Este sábado estrou-se na CMTV mais um episódio da SÁBADO Viajante. Desta vez, a equipa da sua revista de viagens esteve na região da Lousã, numa reportagem que também pode ler na edição em papel, já nas bancas. Se não teve oportunidade de ver na televisão, reveja agora o episódio.



A carregar o vídeo ... T2 EP09 SÁBADO VIAJANTE LOUSÃ, DESCOBRIR A SERRA

Começámos por saber como se confeciona um dos pratos mais tradicionais da região, no Museu da Chanfana, em Miranda do Corvo, onde também se encontra o Parque Biológico da Serra da Lousã, como seu papel social e de preservação das espécies. Fizemos ainda uma visita ao Templo Ecuménico, antes de chegar à vila da Lousã e descansámos no Palácio da Lousã Boutique Hotel, uma boa surpresa que lhe damos a conhecer.



Para terminar, entrevistámos Ana Paula Sançana, da LousãMel, que nos vai falar do estado da apicultura na região e da importância das abelhas para os seres humanos.



Nesta e na próxima semana, a SÁBADO Viajante vai mostrar o melhor da Lousã, sempre ao sábado, de manhã, na CMTV.