Bolsa de viagens arranca a 4 de junho

A FIL recebe de 4 a 6 de junho a Bolsa de Viagens, evento com a chancela BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa. Oportunidade para marcar as tão desejadas férias.

Em 2021, e pelo segundo ano consecutivo (em virtude da pandemia), não houve BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa. A maior feira portuguesa dedicada ao turismo e ao mundo das viagens ficou adiada para 2022. E já tem data marcada: de 16 a 20 de março. No entanto, a entidade organizadora (Fundação AIP) quis dar um sinal de confiança ao mercado do turismo, em especial quando se tenta recuperar da pandemia. E lançou a Bolsa de Viagens, um evento especial que vai dar destaque ao mercado nacional e à sua oferta turística.



O objetivo é chegar ao consumidor residente em território nacional, dadas as limitações de movimentos que ainda estão em vigor em boa parte dos destinos internacionais.

A Bolsa de Viagens powered by BTL vai ter entrada gratuita (mediante inscrição prévia) e irá decorrer na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa de 4 a 6 de junho.



Férias e escapadinhas de fim de semana em Portugal continental e ilhas serão as ofertas primordiais sobre a mesa, trazidas por mais de meia centena de expositores. Câmaras Municipais, hotéis, resorts, turismos rurais ou regiões de turismo fazem parte da lista.



Mais informações em btl.fil.pt