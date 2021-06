No Paul de Manique do Intendente, concelho de Azambuja, há mais de 180 espécies de fauna e flora para descobrir. Uma das mais ilustres, símbolo desta área protegida, foi ave doméstica na Antiguidade e esteve quase extinta

No Ribatejo, vai-se ao Paul de Manique do Intendente ver a galinha dos romanos

Pegue nos binóculos e no guia de campo, o livro que identifica as espécies do Paul, para poder assinalar o que avista, calce uns ténis, ponha um boné na cabeça e entre nesta reserva protegida de biodiversidade, de preferência bem cedo – ou então espere pelo fim da tarde: são as melhores alturas do dia para observar pássaros, a atividade que mais visitantes atrai a este segredo bem guardado da região do Ribatejo, a cerca de 70 quilómetros (uma hora, pouco mais) de Lisboa.

Vale bem a viagem. O Paul, onde em abril foi inaugurada uma nova infraestrutura de madeira para contemplação sem perturbações, é um ecossistema riquíssimo, com mais de 18 hectares que se espraiam a partir de um espelho de água que em tempos era sazonalmente drenado para apoio de plantações agrícolas e atualmente se cinge ao papel original e natural, como habitat de cerca de 180 espécies de fauna e flora, destacando-se cinco simplesmente únicas, como o cágado-de-carapaça-estriada (um réptil raro, de riscas e manchas amarelas), a lontra, a cegonha-preta (de abdómen branco), o junco e especialmente o caimão-comum, parecido com a mais vulgar galinha-d’água, que habita os mesmos lugares.

Também conhecido como galinha-sultana, de plumagem azul e bico vermelho, foi ave de companhia, domesticada a partir do seu estado naturalmente selvagem, para se tornar ornamento recorrente nos jardins das casas da Antiguidade, onde era considerado um símbolo de virtude e castidade: certa lenda, em que o macho morria de saudades após ser abandonado pela fêmea, alimentou durante séculos a crença de que, caso um caimão macho de uma casa morresse, seria indício de que a sua dona era infiel ao marido.

Estando representado em mosaicos, baixos relevos e frescos dos templos romanos (como atesta um mosaico das ruínas portuguesas de Conímbriga) e em gravuras do Egito do tempo dos faraós e do Império Bizantino, mas também nos bestiários da Idade Média e dos livros de História Natural do século XVIII, é hoje uma espécie protegida, por ter estado em risco de extinção, e é o símbolo do Paul de Manique do Intendente, um dos poucos sítios do mundo - a par de uma comunidade em Espanha e outra na Sardenha – onde ainda se encontra.

Porém, é preciso paciência e sorte para a avistar. Outras espécies, como a libélula-escarlate ou a borboleta-loba e a acobreada, nos insetos, as garças-reais, guarda-rios, íbis-pretas, pernilongos e colhereiros, entre as aves, ou os jarros-bravos e abelheiras, nas plantas, são bem mais fáceis de identificar nesta zona palustre, um vale húmido de singular beleza que nasceu da confluência de parte do ?caudal da Ribeira do Judeu (um afluente do Tejo) e das águas de nascente que o circundam.

Do património ao vinho

Há mais para explorar em Manique do Intendente, terra que em 1300 se chamava Quinta do Alcoentrinho (pela proximidade a Alcoentre), no concelho da Azambuja. É o caso do núcleo da história que lhe dá nome, no centro da vila: no fim do século XVIII, a Rainha D. Maria I entregou a terra, por serviços à Coroa, a Diogo Inácio de Pina Manique, que aí começou a construir um sumptuoso palácio (nunca terminado), cujas ruínas, de monumental fachada, frente ao pelourinho, são surpreendentes num meio tão pequeno.

A três quilómetros do centro, a Quinta da Lapa oferece uma experiência tipicamente ribatejana, combinando alojamento e propostas enoturísticas apoiadas na excelência dos seus vinhos, das marcas Nana (entrada de gama, em tinto, branco, rosé e espumante) e Quinta da Lapa (de monocastas surpreendentes a reservas).

Fundada no século XVIII e de terroir único, privilegiado pelas colinas que a cercam, a leste da serra de Montejunto, a sua casa nobre original (com capela adjunta) foi reconvertida em wine hotel em 2011, as vinhas - sobretudo de castas autóctones tradicionais, como Castelão, Touriga Nacional ou Tamarez, mas também algumas internacionais, como Syrah ou Merlot - foram replantadas e a antiga adega modernizada, estando hoje aberta a visitas, no fim das quais há provas, ao gosto do cliente. Piqueniques na vinha, mergulhos no tanque com água de nascente e passeios pedestres ou de bicicleta são outras propostas da quinta, que inclui ainda loja e bar.

Para fãs de arqueologia, também é de visitar, nas imediações, o Castro de Vila Nova de São Pedro, perto do rio Almoster, afluente do rio Maior: são ruínas de um povoado fortificado do Calcolítico (isto é, 2.500 anos antes de Cristo, um dos mais antigos do género na Europa), onde foram encontradas peças de cerâmica, lâminas de sílex e vários vestígios de atividade agrícola, prova da existência de uma comunidade sedentária no lugar, certamente graças à fertilidade das suas terras.

Se gostar de caminhadas, pode alcançá-lo por um percurso pedestre, que começa no pequeno jardim (com Torre do Relógio à esquerda) da aldeia homónima. De fácil execução, acompanha uma linha de água que conduz ao povoado da Torre de Penalva e passa por antigas nascentes escavadas na rocha calcária, um fontanário com parque de merendas e lavadouro, hortas e vinhas, ao longo de um vale que vai dar à ribeira de Maçussa.

Antes de deixar a zona, já perto da A1, pare na aldeia da Lapa para almoçar ou jantar na Taberna do Alfaiate, autêntico templo da gastronomia regional, na mesma família há várias gerações, que tem como ex-líbris o porco preto assado na telha, sendo também famoso o bacalhau assado com manja (migas de batata e couves salteadas). Não perca, ainda, o tinto da casa, de produção própria, síntese perfeita do binómio bom ?e barato, e a musse de noz.