29 de outubro Sofia Oliveira com Ana Taborda

As mais lidas

Web Summit: "Startup' Smartex.ai é a vencedora do 'pitch'

A 'startup' Smartex.ai, cofundada por António Rocha, que usa inteligência artificial (IA) para resolver o desperdício têxtil neste setor, venceu o 'pitch' na edição deste ano da Web Summit, foi hoje anunciado.







ANTONIO COTRIM/LUSA

Das 75 'startups' escolhidas para apresentarem os seus projetos no palco principal da Web Summit, que hoje termina em Lisboa, a Smartex.ai ficou entre as três finalistas, acabando por vencer com a sua solução que identifica falhas na produção têxtil utilizando IA.O desperdício têxtil é um dos maiores problemas na produção deste setor.