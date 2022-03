Utentes da ponte 25 de Abril buzinaram contra preços dos combustíveis

O presidente da Associação Democrática de Utentes da 25 de Abril disse que os automobilistas aderiram ao "buzinão", que decorreu entre as 8h e as 9h.

Utentes da Ponte 25 de Abril fizeram protestaram hoje de manhã contra o aumento do preço dos combustíveis e para pedir ao Governo medidas urgentes, contou à Lusa Aristides Teixeira, da associação que convocou o protesto.







Pedro Catarino/Sábado

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Democrática de Utentes da 25 de Abril disse que os automobilistas aderiram ao "buzinão", que decorreu entre as 08:00 e as 09:00"Decidimos fazer este protesto horas depois de o Governo tomar posse e dias depois de a Assembleia da República estar em funções, para pedir que o executivo tome medidas urgentes. Não só para baixar o IVA, mas sobretudo para regular o setor. Enquanto isso não acontece é preciso baixar o preço dos combustíveis", disse.Aristides Teixeira adiantou também à Lusa que vai pedir uma audiência com o presidente da Assembleia da República e o ministro do setor para falar sobre o preço dos combustíveis, que na segunda-feira sofreu uma nova subida."O Governo tem de usar todos os recursos para baixar o preço dos combustíveis. O Governo tem de agir imediatamente em defesa das pessoas, que viram o custo de vida aumentar", sublinhou.Aristides Teixeira chamou também a atenção para o aumento de número de passageiros nos transportes públicos na sequência deste aumento de preços."Há mais passageiros a procurar os transportes públicos, provocando o caos", disse.Os preços dos combustíveis dispararam nas últimas semanas, tanto nos EUA como na Europa, atingindo os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na oferta, provocada pela invasão russa da Ucrânia.