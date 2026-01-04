Sábado – Pense por si

Última Hora

União Africana pede respeito pelo direito internacional e vários países rejeitam ataque dos EUA

Lusa 11:04
As mais lidas

Em causa ataque à Venezuela que culminou com a captura de Nicolás Maduro e a mulher.

A União Africana (UA) pediu respeito pelo direito internacional e, embora não tenha condenado diretamente o ataque dos Estados Unidos à Venezuela, afirmou que os problemas internos do país sul-americano devem ser resolvidos internamente.

Venezuelanos saíram à rua depois da detenção de Maduro
Venezuelanos saíram à rua depois da detenção de Maduro EPA

Num comunicado divulgado na noite de sábado, a organização pan-africana defendeu um "diálogo político inclusivo" entre a população venezuelana, com vários países africanos a manifestaram a rejeição às ações de Washington e alguns a mostrarem solidariedade a Caracas, como Angola, após a captura do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e da respetiva mulher, a deputada Cilia Flores.

"A União Africana reafirma o firme compromisso com os princípios fundamentais do direito internacional, em particular o respeito pela soberania dos Estados, a sua integridade territorial e o direito dos povos à autodeterminação, tal como consagrados na Carta das Nações Unidas", indicou a UA no comunicado.

A organização pan-africana sublinhou "a importância do diálogo, da resolução pacífica dos litígios e do respeito pelos quadros constitucionais e institucionais" num quadro de "cooperação e coexistência pacífica entre as nações.

"Os desafios internos que a Venezuela enfrenta só podem ser abordados de forma sustentável através de um diálogo político inclusivo entre os próprios venezuelanos", acrescentou.

Nesse sentido, a UA apelou a todas as partes para atuarem "com moderação, responsabilidade e respeito pelo direito internacional, a fim de evitar qualquer escalada e preservar a paz e a estabilidade regionais".

No entanto, o Governo da África do Sul foi mais contundente na sua reação ao ataque dos Estados Unidos, sublinhando, em comunicado, que estes acontecimentos "minam a estabilidade da ordem internacional e o princípio da igualdade entre as nações".

Entretanto, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, Yván Gil Pinto, afirmou no seu canal do Telegram ter recebido mensagens de apoio de países como Angola, Namíbia, Burkina Faso, Libéria, Chade, Níger e Gâmbia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou no sábado que as forças armadas norte-americanas realizaram, "com êxito, um ataque em grande escala" em solo venezuelano e que Maduro e Flores foram "capturados e retirados do país".

Maduro passou a sua primeira noite detido no Metropolitan Detention Center, uma prisão federal de Brooklyn, em Nova Iorque, onde enfrenta acusações de alegado envolvimento em tráfico de droga e corrupção, enquanto a sua vice-presidente, Delcy Rodríguez, recebeu uma ordem do Supremo Tribunal venezuelano para assumir a presidência interina do país.

Artigos Relacionados
Tópicos Política Drogas Tráfico de droga Prisão Estados Unidos União Africana Venezuela Universidade de Aveiro Nicolás Maduro Cilia Flores Donald Trump Yván Gil Pinto Delcy Rodríguez
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

União Africana pede respeito pelo direito internacional e vários países rejeitam ataque dos EUA