Ucrânia: Centro de acolhimento de Lisboa já recebeu quase 400 refugiados

O Centro de Acolhimento Temporário para refugiados ucranianos em Lisboa recebeu, numa semana de funcionamento, 394 pessoas, das quais 116 crianças com idade até aos 16 anos, revelou hoje o presidente da Câmara Municipal, Carlos Moedas.







RODRIGO ANTUNES/LUSA

No final de uma reunião de balanço e avaliação da primeira semana de funcionamento do centro, Carlos Moedas salientou hoje que esta infraestrutura serve apenas de acolhimento temporário para os refugiados ucranianos que chegam a Lisboa, muitos dos quais já trazem referências de pessoas que conhecem em Portugal e seguem para outras zonas do país.Por esse motivo hoje, o espaço tem apenas 130 refugiados ao seu cuidado, destacou, salientando que "o fluxo de refugiados está a aumentar" e ainda esta semana estão previstas várias chegadas.Carlos Moedas realçou ainda a "grande onda de solidariedade" que levou a que a autarquia já tenha recebido cerca de 3.000 contactos de pessoas que podem ajudar e de pessoas que precisam de ajuda, estando a pôr umas e outras em contacto.Esta solução de acompanhamento é o primeiro passo para quem chega, seguindo-se um programa de integração a longo prazo, da responsabilidade da vereadora Laurinda Alves, e que envolve soluções de emprego, de habitação, de prestação de cuidados de saúde e, para as crianças, de educação.Os refugiados recebidos no centro são "na maioria mulheres e crianças", tendo recebido até agora apenas um homem.Carlos Moedas destacou que são pessoas "que, por um lado, estão muito cansadas emocionalmente", numa "posição de fragilidade e em choque" por terem deixado "o seu país muitas vezes sem nada", mas também com "um sentimento de alívio por estarem fora de uma situação de guerra", seguindo-se "um trabalho de apoio psicossocial muito importante" a fazer pela equipa multidisciplinar que os recebe.O Centro de Acolhimento Temporário para refugiados ucranianos está instalado num pavilhão desportivo da Polícia Municipal de Lisboa, na freguesia de Campolide, e tem 100 camas preparadas pela Cruz Vermelha Portuguesa.No centro de acolhimento de emergência são ainda disponibilizados cuidados de saúde, desde medicamentos a consultas médicas, apoio na formalização dos pedidos de proteção internacional, inclusive acesso imediato ao número de Segurança Social e ao Número de Identificação Fiscal (NIF), e é assegurada alimentação e apoio psicossocial.Para todos os ucranianos que precisam de ajuda e para todos os que querem ajudar, o município disponibilizou a linha telefónica 800 910 111 e o endereço de email sosucrania@cm-lisboa.pt, estando a decorrer no edifício dos Paços do Concelho a recolha de bens essenciais, num esforço conjunto da Câmara de Lisboa e das 24 juntas de freguesia da cidade.Por unanimidade, a Câmara de Lisboa aprovou na passada quarta-feira, em reunião privada, a criação do programa municipal de emergência "VSI TUT - TODOS AQUI", para integração de refugiados do conflito militar na Ucrânia, através de soluções de habitação, trabalho, educação, saúde, mobilidade e cultura.A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 564 mortos e mais de 982 feridos entre a população civil e provocou a fuga de cerca de 4,5 milhões de pessoas, entre as quais 2,5 milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.