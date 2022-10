Trabalhadores do Metro de Lisboa cumprem hoje greve de 24 horas

Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa realizam hoje uma greve de 24 horas por melhores condições de trabalho e aumentos salariais, mas foram decretados serviços mínimos de 25% da circulação.





Os efeitos da paralisação começaram-se a sentir ainda na noite de segunda-feira, com o encerramento de todas as estações às 23:00.Hoje, o metro vai funcionar "das 06:30 às 01:00, mas a 25% da circulação normal, prevendo-se tempos de espera superiores ao habitual já que, de acordo com a decisão do Tribunal Arbitral, foram decretados serviços mínimos obrigatórios de 25%", segundo indicou a empresa numa nota divulgada no seu 'site'.Ainda segundo a empresa, a normalização do serviço é esperada a partir das 06:30h de quarta-feira.Na base da paralisação de 24 horas dos trabalhadores do metro estão revindicações de melhores condições de trabalho e aumentos salariais.Em declarações à Lusa, na segunda-feira, Anabela Carvalheira estimou que os tempos de espera rondem "os 20/25 minutos" e relembrou que o metropolitano é um "meio de transporte rápido e no subsolo, que não está preparado para estas situações"."Não vão estar reunidas as condições de segurança necessárias", frisou, explicando que, com os tempos de espera previstos, "rapidamente se enchem os cais", o que poderá gerar situações de insegurança, quer para passageiros, quer para trabalhadores.A sindicalista sugeriu, por isso, aos utentes do metro para hoje escolherem outro meio de transporte.Já este mês, os sindicatos tinham marcado uma greve para o dia 12, que foi depois desconvocada por terem sido decretados serviços mínimos.Agora, apesar de terem novamente sido decretados serviços mínimos, os sindicatos não desconvocaram a greve e apelaram ao sentido de responsabilidade dos trabalhadores notificados pela empresa para garantirem o cumprimento desses mesmos serviços mínimos.O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião). Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.