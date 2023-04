Sindicato avança com nova greve no Hospital Amadora-Sintra entre 18 e 21 de abril

Os trabalhadores do Hospital Amadora-Sintra, com exceção do pessoal médico, vão realizar uma nova greve entre 18 e 21 de abril a "toda a jornada de trabalho", anunciou hoje o sindicato da Administração Pública (Sintap).







Hospital Amadora-Sintra

Esta paralisação é a terceira convocada para o Hospital Fernando Fonseca, depois da greve dos trabalhadores administrativos convocada para o período de 10 a 21 de abril e da greve ao trabalho extraordinário de um mês, entre 5 de abril e 5 de maio, para reivindicar a aplicação das valorizações remuneratórias.O Sintap anunciou, em comunicado, que "não resta outro caminho" para os trabalhadores, depois de realizadas várias reuniões com a administração do hospital, "que não alcançaram os resultados legitimamente esperados".O sindicato reivindica a aplicação dos acordos coletivos de trabalho assinados em 2018 para as carreiras especiais e o acordo plurianual para a valorização dos trabalhadores da Administração Pública para carreiras gerais celebrado em outubro de 2022."Estas greves justificam-se pela injustiça e pelos prejuízos que os trabalhadores do Hospital Amadora-Sintra estão a sofrer a nível salarial", adiantou o Sintap, ao salientar que em causa está a reconstituição da carreira e o reposicionamento remuneratório dos assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e dos trabalhadores de outras carreiras especiais abrangidos pelos acordos.Relativamente ao acordo assinado em outubro de 2022, o Sintap alegou ainda que o hospital "apenas está a aplicar parte do acordo", aumentando todos os trabalhadores em 52,11 euros, mas "ignorando as alíneas" sobre as valorizações remuneratórias de assistentes operacionais, assistentes técnicos e técnicos superiores.Apesar de ter já emitido os pré-avisos, o sindicato instou a administração do Hospital Fernando Fonseca a "cumprir integralmente os acordos" em causa, garantindo que isso levaria à desconvocação das greves previstas.