Mortes e lesões. MP abre inquérito a alegados erros denunciados por médica interna em Faro

Médica interna Diana de Carvalho Pereira fez queixa de "11 casos ocorridos entre janeiro e março" no hospital de Faro, de "erro/negligência" no serviço de cirurgia.

O Ministério Público instaurou um inquérito sobre alegados erros e casos de negligência no serviço de cirurgia do Hospital de Faro denunciados por uma médica interna, anunciou hoje a Procuradoria-Geral da República (PGR).







Nuno Alfarrobinha/Correio da Manhã

"Confirma-se a instauração de inquérito relacionado com a matéria em referência. O mesmo corre termos no DIAP [Departamento de Investigação e Ação Penal] de Faro", avançou a PGR à agência Lusa.Este inquérito surge na sequência da queixa efetuada pela médica interna Diana de Carvalho Pereira, relatada na sua conta na rede social Twitter, na Polícia Judiciária sobre "11 casos ocorridos entre janeiro e março" no hospital de Faro de "erro/negligência" no serviço de cirurgia.Segundo a médica, dos casos relatados de 11 doentes, "três morreram, dois estão internados nos cuidados intermédios, os restantes tiveram lesão corporal associada a erro médico, que variam desde a castração acidental, perda de rins ou necessidade de colostomia para o resto da vida".A Lusa pediu também uma reação à Ordem dos Médicos sobre estas denúncias, mas não obteve resposta até ao momento.